Total’den isim değişikliği kararı

Total, adını TotalEnergies olarak değiştirme kararı aldı. Bu karar, hissedarlar kurulunun neredeyse tamamının desteğiyle onaylanırken, isim değişikliğiyle birlikte TotalEnergies’in yeni bir görsel kimliğe bürünmesi bekleniyor.



Konuya ilişkin açıklamaya yapan TotalEnergies Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Patrick Pouyanné, “Enerji hayattır. Hepimizin ihtiyaç duyduğu enerji aynı zamanda bir ilerleme kaynağı. Bu nedenle bugün, iklim sorunuyla karşı karşıya olan gezegenimizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak üzere yeni enerjilere doğru birlikte yelken açıyoruz. Enerji kendini baştan yaratıyor ve bu da bizim enerji yolculuğumuz. Enerji dönüşümünde dünyanın önde gelen aktörlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Total bir dönüşümden geçerek TotalEnergies haline geliyor.” dedi.