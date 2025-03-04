TotalEnergies ve Stellantis Grubu'nun Türkiye'deki en büyük bayisinden yeni işbirliği

TotalEnergies, Türkiye'nin araç giriş sayısı ve servis metrekaresi bakımından en büyük Stellantis bayisi olan Mepa Otomotiv'le 5 yıllık bir madeni yağ sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla Mepa Otomotiv servislerinde beş yıl boyunca Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalarının onayladığı ve tavsiye ettiği ilk dolum motor yağı olan TotalEnergies Quartz motor yağları kullanılacak.

Atılan yeni imza ile ilgili açıklamasında TotalEnergies Türkiye Ticari Direktörü Mehmet Murat Selçuk, "Hem müşteri sayımızı hem de müşteri memnuniyetimizi artıracağına inanıyoruz. Kaliteli, güvenilir ve üstün performanslı ürünlerimizi sektördeki paydaşlarımıza sunmak ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.