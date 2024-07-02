TotalEnergies'den VakıfBank kredi kartı sahiplerine özel indirim
1 Temmuz - 15 Ağustos tarihlerinde TotalEnergies İstasyonları'ndan VakıfBank bireysel kredi kartlarıyla VakıfBank POS'undan, farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 4 adet 750 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alışverişine, 16 - 31 Ağustos tarihlerinde en az 150 lira daha akaryakıt ya da otogaz alımı yapıldığında 150 lira ekstre indirimi uygulanıyor.
TotalEnergies İstasyonları, VakıfBank ile başlattığı kampanya kapsamında 150 liralık ekstre indirimi sağlıyor. Kampanyaya 1 Temmuz - 15 Ağustos tarihlerinde VakıfBank Mobil uygulamasında yer alan 'Cepte Kazan' üzerinden 'Hemen Katıl' tuşuna tıklayarak katılım sağlanabiliyor.
Aynı gün içinde yapılacak 750 lira ve üzeri harcamalardan sadece birinin dahil edildiği kampanyada kazanılan ekstre indirimi 6 Eylül'de bireysel ve kullanıma açık kredi kartına yansıtılacak. Öte yandan, kampanya müşteri bazında geçerliyken ticari kartlar, Bankomat Kart'lar, nakit çekim işlemleri, yurt dışı, mail order işlemleri, iade, iptal ve puan kullanımı işlemleri kampanyaya dahil edilmiyor.
İlgili kullanıcılar kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgiye, www.totalenergiesistasyonlari.com.tr adresinden ulaşabiliyor.