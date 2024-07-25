TotalEnergies'in satışları düştü

Fransız petrol ve gaz devi TotalEnergies yaptığı açıklamada, net kârın bir önceki yılki 4,09 milyar dolardan 3,79 milyar dolara düştüğünü söyledi. Düzeltilmiş bazda kâr 4,67 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Şirket yaptığı açıklamada, 30 Haziran'a kadarki üç ay için düzeltilmiş net gelirin 4,7 milyar dolar olduğunu söyled. Net kar geçen yılın aynı döneminde 4,1 milyar dolar ve 2024'ün ilk çeyreğindeki 5,1 milyar dolar olmuştu.

Analistler ise 4,96 milyar dolar net gelir bekliyordu. Satışlar %4,5 düşüşle 53,74 milyar dolara geriledi. Visible Alpha konsensüsüne göre analistler 4,96 milyar dolar net kar bekliyorlardı.