Touchapp, uygulama amacına uymayan binlerce paylaşımı kaldırdı

Gençlik, Medya ve Esenlik Araştırma Laboratuvarı'nın bir çalışmasında, gençlerin yüzde 21'inin sosyal medyada vakit geçirdikten sonra kendilerini kötü hissettikleri, yarısının bu hislerinin gerekçesi olarak bedenlerini gösterdiği tespit edildi. Cambridge ve Oxford Üniversiteleri tarafından yürütülen bir başka araştırmada 7 saat ve üzerinde sosyal medya kullanan 16-21 yaş arası gençlerin yaşam memnuniyetlerinde düşüş olduğu görüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan değer odaklı sosyal medya platformu Touchapp’in Kurucusu ve CEO’su İslam Faisal, “Mevcut sosyal medya platformlarında topluluklar ve gelecek nesiller için faydalı olmayan, sahte yaşam tarzları hüküm sürüyor. Değer odaklı sosyal iletişim yaklaşımıyla geçtiğimiz yılın sonunda duyurduğumuz Touchapp ise kullanıcılarına ilgi alanlarına bağlı olarak deneyim alışverişinde bulunma şansı tanıyor. Çok yakın zamanda 2.500’ü aşkın içeriği topluluk değerlerimize uymadığı ve kullanıcılara fayda sağlamadığı için platformdan kaldırdık.” dedi.

Sosyal medya kullanımı 5 yaşa kadar düştü

Geçtiğimiz birkaç yılda ergenlik çağındaki gençlerde ve daha alt yaş gruplarında sosyal medya kullanımının en az yüzde 17 arttığına dikkat çeken İslam Faisal, “Birleşik Krallık iletişim düzenleyicisi Ofcom tarafından hazırlanan raporda da neredeyse tüm çocukların (yüzde 99) mobil cihaz ya da tabletler aracılığıyla internete eriştiği belirtiliyor. 13 yaşın altındaki çocukların çoğunluğunun en az bir sosyal medya platformunda hesabı olduğu, 5-7 yaş grubunun yüzde 33’ünün ise bir platformda hesap açtığı görülüyor. Durum böyle olunca çocuk ve gençlerin hangi içeriklere, ne koşullarda eriştiği ebeveynler için daha büyük bir endişeye dönüşüyor. Touchapp, ortak yaşam görüşlerini paylaşan ve kendilerini geliştirmek isteyenleri, benzer ilgi alanlarındaki kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlarla buluşturuyor. Bu sayede olumsuzluklardan ve kişisel gelişime faydası olmayan içeriklerden arınmış, nitelikli içeriklerle topluma değer katan bir sosyal iletişim mecrası sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Siber zorbalık herkesi etkiliyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) “dijital teknolojilerin kullanımıyla, sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, video oyunlarda yapılan zorbalık” olarak tanımladığı siber zorbalığın yalnızca çocukları değil, her yaştan insanı etkilediğini vurgulayan Touchapp Kurucusu ve CEO’su İslam Faisal, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Touchapp olarak, her türlü zorbalığı, ırkçılığı, yıkıcı eleştiri ve tartışmaları önleyecek benzersiz araçlar sağlayarak, her kullanıcıya topluluklarını sosyal iletişimin değerini artıracak biçimde inşa etme fırsatı veriyoruz. Kullanıcılarımıza, zaman kaybettiren faydasız içerikler yerine nitelikli ve değerli içeriklerle genişleyen, başta çocuklar ve gençler olmak üzere, herkesi zorbalıktan ve zararlı içeriklerden korumayı amaçlayan bir güvenli alan vaat ediyoruz. Kullanıcıların düşüncelerini paylaşabildiği, video üretebildiği, soru sorabildiği temiz bir platformla, Türkiye’de başlayan hikayemizi küresel olarak yaygınlaştırmayı ve dünyanın her yerinden farklı kullanıcılara ulaşmayı hedefliyoruz.”

