Toyota 2021’de araç üretiminde rekor seviye hedefliyor

Toyota Motor, COVID-19 salgınının piyasalara etkisinin hafiflemesi sonrası üretimi artırmayı hedefliyor.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon üretici, piyasaların negatif etkilendiği 2020’de ürettiği 7,9 milyon araç adedini yaklaşık yüzde 20 artıracak, dünya genelindeki tesislerinde 9,2 milyon araç üreterek kendi rekorunu kıracak.

Bu kapsamda geçen yıl 2,92 milyon araç üretilen Japonya’daki tesislerde bu yıl 3,02 milyon araç imal edilecek.

Salgın döneminde ekonomik faaliyetlerin etkilenmesi sonrası azalan talep sebebiyle Nisan 2020’de firmanın üretimi yarı yarıya düşmüştü.

Firma, Çin ve Kuzey Amerika piyasalarındaki güçlü talep sonrası yıl sonuna doğru üretim istatistiğini yükseltmişti.

Toyota’nın şimdiye kadarki küresel araç üretim rekoru 9,05 milyon adetle 2019’da gerçekleşmişti.