Toyota, 2025 için net kâr beklentisini yüzde 35 düşürdü

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor, 2024-25 mali yılı sonuçlarını açıkladı. Şirketin net karı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 4,77 trilyon yen olarak kaydedildi. Toyota, 2025-26 mali yılı için net kar beklentisini ise yüzde 34,9’luk bir düşüşle 3,10 trilyon yen olarak belirledi.

Faaliyet karı ve vergi öncesi kar düşüşü

Toyota'nın faaliyet karı 2024-25 mali yılında yüzde 10,4 oranında azalarak 4,80 trilyon yen oldu. Vergi öncesi kar ise yüzde 7,9 düşüşle 6,41 trilyon yen olarak gerçekleşti. 2025-26 mali yılı için faaliyet karı beklentisi ise yüzde 21 oranında bir azalışla 3,80 trilyon yen olarak tahmin ediliyor.

Gelir artışı bekleniyor

2024-25 mali yılı gelirleri yüzde 6,5 artarak 48,04 trilyon yen olarak gerçekleşti. Toyota, 2025-26 yılı için gelir hedefini 48,50 trilyon yen olarak belirledi. Bu artış, şirketin üretim kapasitesindeki genişlemeyi ve pazar payındaki artışı yansıtıyor.