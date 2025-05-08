Toyota, 2025 için net kâr beklentisini yüzde 35 düşürdü
Toyota Motor’un 2024-25 mali yılı net karı yüzde 3,6 oranında düşüşle 4,77 trilyon yen oldu. 2025-26 mali yılı için net kar beklentisi ise yüzde 34,9’luk bir düşüşle 3,10 trilyon yen olarak açıklandı. Faaliyet karı ve vergi öncesi kar da gerilerken, şirketin gelirleri ise yüzde 6,5 artış gösterdi. Toyota, 2025-26 mali yılında faaliyet karının yüzde 21 düşmesini bekliyor.
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor, 2024-25 mali yılı sonuçlarını açıkladı. Şirketin net karı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 4,77 trilyon yen olarak kaydedildi. Toyota, 2025-26 mali yılı için net kar beklentisini ise yüzde 34,9’luk bir düşüşle 3,10 trilyon yen olarak belirledi.
Faaliyet karı ve vergi öncesi kar düşüşü
Toyota'nın faaliyet karı 2024-25 mali yılında yüzde 10,4 oranında azalarak 4,80 trilyon yen oldu. Vergi öncesi kar ise yüzde 7,9 düşüşle 6,41 trilyon yen olarak gerçekleşti. 2025-26 mali yılı için faaliyet karı beklentisi ise yüzde 21 oranında bir azalışla 3,80 trilyon yen olarak tahmin ediliyor.
Gelir artışı bekleniyor
2024-25 mali yılı gelirleri yüzde 6,5 artarak 48,04 trilyon yen olarak gerçekleşti. Toyota, 2025-26 yılı için gelir hedefini 48,50 trilyon yen olarak belirledi. Bu artış, şirketin üretim kapasitesindeki genişlemeyi ve pazar payındaki artışı yansıtıyor.