Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt: ÖTV indirimi veya hurda teşviki beklemiyoruz

26 Şubat 2020

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, sektörde ÖTV indirimi beklentisine ilişkin "Kişisel fikrimi sorarsanız ÖTV indirimi beklemiyoruz, hurda teşviki beklemiyoruz. Çok net bir bilgi olarak bizdeki bilgi bu. Çünkü devletin ÖTV indiriminde çok ciddi kaybı oluyor. Faiz kampanyasıyla bekleyen talebi satışa dönüştürüp vergisini tam almak istiyor bence devlet." dedi.

Avrupa'nın ardından Türkiye'de de satışa çıkan olan yeni Toyota Corolla Hatchback (HB) benzinli ve hibrit modelin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Hibrit versiyonları başta olmak üzere benzinli seçenekleriyle de segmentindeki en iddialı ve farklı modellerden biri olması beklenen Corolla Hatchback, 157 bin 900 TL’den başlayan, Toyota’nın hibrit ürün gamını tamamlayan Corolla Hatchback Hybrid ise 193 bin 300 TL’den başlayan fiyatlara satışa sunuldu.

Sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan ve Auris'ten dönüştürülen yeni modeli Corolla Hatchback için lansmana özel söz konusu fiyatlar mart ayı sonuna kadar geçerli olacak.

"Lansmana özel fiyatlar kendi segmentindeki rakiplerinin ağırlıklı ortalamasından yüzde 9 daha düşük"

Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni aracın kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, Corolla HB'nin geçen yıl Avrupa’da satışa çıkmasının ardından bu yıl da Türkiye'de satışa çıkacağını dile getirdi.

Türkiye'de geç satışa sunulmasının nedenine değinen Bozkurt, "Bunun en temel nedeni geçen yıl bugünlerde Corralla Sedan’ın lansmanını yapmıştık. Corolla Sedan bizim için çok önemli, başrol oyuncumuz dediğimiz bir model. Bizim yüksek payı aldığımız satışlarımızın önemli bir kısmını oluşturan bir ürün." dedi.

Auris markasından yeni Corolla HB'e geçiş yapıldığını aktaran Bozkurt, "Auris’ten Corolla ismine geçiş yapıldı ama araç Coralla Sedan’ın arkası kısa versiyonu değil. Bambaşka bir dizaynla ismi Corolla HB olarak anılıyor. Lansmana özel fiyatlar kendi segmentindeki rakiplerinin ağırlıklı ortalamasından yaklaşık yüzde 9 daha düşük. " diye konuştu.

Corolla Hatchback ile hibrit ürün gamının genişlediğine ve Türkiye’de her binek modelin bir hibrit versiyonu olduğuna da dikkati çeken Bozkurt, şunları söyledi:

"Bu segmentte en dinamik modellerin başında gelen Yeni Corolla Hatchback farklı heyecan arayanların gözde modeli olacak. Özellikle dinamik yapısı ile gençler başta olmak üzere yeni bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Şıklığı, daha fazla sürüş keyfi sunması ve hatta bunları yaparken üstün güvenlik özelliklerini de barındırması Corolla Hatchback’i benzerlerinden hemen ayıracaktır.

2020 yılında ilk etapta yüzde 50’den fazlası hibrit versiyon olmak üzere 1050 adetlik satış hedefimiz bulunuyor. Corolla Hatchback’in Türkiye’de de önemli bir hayran kitlesine sahip olacağına ve talebin katlanarak süreceğine inancım tamdır."

"Filo firmaları şu anda inanılmaz bir hızla hibrite dönüyorlar"

Bozkurt, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Yeni modelin satışlara etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Bozkurt, "Bu aracın satışlarımıza destek olması bulunurluğumuza çok bağlı. Avrupa’da en çok satılan model olması nedeniyle ne kadar alabilirsek diye bakıyoruz. Şu anda bu yıl için bize teyit edilmiş rakam 1000 küsür seviyesinde. Pazarın ihtiyacının çok altında görüyoruz." diye konuştu.

Ellerinde yeterince Corolla Sedan bulunup bulunmadığını da açıklayan Bozkurt, "Bu yıl daha yılın başındayız 16 bin adet yazılı siparişimiz var elimizde Toyota Corolla Sedan için. Bunun yaklaşık 10 bini hibrit modeller. Şu anda alabildiğimiz adet 26-27 bin civarında. Bunun üzerine bugün itibarıyla 16 bin daha bugün olsa yarın satabileceğimiz sipariş var elimizde. Bu yıl sonuna kadar ilave bir hibrit siparişi daha alma ihtimalimiz çok zayıf. Filo firmaları şu anda inanılmaz bir hızla hibrite dönüyorlar ve çok yüksek talep var. Corolla’nın benzinli versiyonuna da talep yüksek."

"Elektrikliye tam olarak geçiş için ön gördüğüm süre en az 2035 yılı"

Türkiye’deki otomotiv vergi sistemine de değinen Bozkurt, "Devletin vergi kaybetmeyeceği, pazarın da toplam adetleri koruyabileceği sistemler bugün mümkün. Avrupa’da, dünyanın birçok yerinde var. Bizim savunduğumuz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasına yönelik ön görülerini de paylaşan Bozkurt, elektrikliye tam geçiş öncesinde hibritle birlikte bir geçiş süreci yaşanacağını belirterek, "Bugünkü batarya teknolojileri gelişecek, altyapı sorunları çözülecek, aracın maliyetleri ulaşılabilir seviyeye gelecek ki elektrikli otomobillerin devrine geçelim. Benim kişisel olarak gördüğüm süre en az 2035 yılı. Araç parkı içerisinde yüzde 25 bandını geçmeden bir teknolojinin yaygınlaşması çok mümkün değil” diye konuştu.

"Araç tedariğinde mart, nisan aylarından itibaren rahatlama hissedeceğimizi söyleyebilirim"

Ali Haydar Bozkurt, sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki gelişmelere de değindi.

Artan ikinci el satışlarının sıfır araç satışlarına engel olmayacağını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Birinci el şu anda elimizde daha fazla araç olsa, sadece bir model için söyledim 16 bin adet olsa yarın sabah müşterisi hazır. İkinci elle ilgili şöyle bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Son 1 yılda çok ilginç bir fotoğraf oluşmuştu.

Dövizden dolayı sıfır fiyatları yükseldi bir yere geldi ama ikinci el fiyatları bir yerde kaldı. Bu fiyat farkı yaklaşık 1 yıl sürdü. Bundan dolayı aracını satıp sıfır araç almadı tüketici. Böyle kalınca da bu yeni normalmiş gibi algılanıyor ama değil aslında. Tarihte hep şu olmuştur, birinci el fiyatı neyse ikinci elin bir konumu vardır orada durmak zorundadır."

İnternet sitelerindeki bir kaç yüksek fiyatlı aracın genel fiyatları yansıtmadığına dikkati çeken Bozkurt, "Geçici bir araç sıkıntısından dolayı böyle şeyler olabiliyor ama internette ikinci el araçlar için yazan fiyat günün sonunda gerçekleşen bir fiyat mıdır ona da bakmak lazım. Her markanın kendi tedarik planını bilme şansımız yok. Ama kendi firmamız için biz bu yıl içerisinde mart, nisan aylarından itibaren rahatlama hissedeceğimizi söyleyebilirim. Ama bu bütün sorunu çözecek bol araç olacak gibi de görünmüyor." dedi.

"ÖTV indirimi beklemiyoruz"

Bozkurt, sektördeki ÖTV indirimi beklentisi sorusuna ise "Kişisel fikrimi sorarsanız ÖTV indirimi beklemiyoruz, hurda teşviki beklemiyoruz. Çok net bir bilgi olarak bizdeki bilgi bu. Çünkü devletin ÖTV indiriminde çok ciddi kaybı oluyor. Faiz kampanyasıyla bekleyen talebi satışa dönüştürüp vergisini tam almak istiyor bence devlet." şeklinde cevap verdi.

Hibrit ve turbo motor seçenekleri

Toyota, Corolla Hatchback ile birlikte verimli, çevreci ve performanslı motor seçenekleri de sunmaya hazırlanıyor.

Corolla Hatchback 116 HP’lik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli ve 122 HP’lik 1.8 litre hibrit motor seçenekleri ile yer alıyor. Düşük yakıt tüketimine ve düşük karbondioksit emisyonuna sahip Corolla Hatchback Hybrid, sürüşlerini günlük kullanımlarda yüzde 50’ye kadar oranda elektrikli motoruyla gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: AA