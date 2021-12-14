Toyota, elektrikli araçlara 35 milyar dolar yatırım yapacak

Toyota Motor, elektrikli araç üretimine 2030 yılına kadar 35 milyar dolar yatırım yapacak ve yıllık elektrikli araç satışını 2 milyondan 3,5 milyon addede çıkaracak.

Toyota Motor CEO'su Akio Toyoda yaptığı açıklamada, yeni elektrikli araçlar ve elektrikli araç bataryaları üretmek için yatırım yapacaklarını belirtti.

Batarya teknolojisi ve üretimi için 2 trilyon yen harcayacaklarını vurgulayan Toyoda, elektrikli araç satışını da 3,5 milyona çıkaracaklarını söyledi.

Toyoda, 2035'e kadar tüm Lexus satışlarının elektrikli araçlardan oluşmasını hedeflediklerini kaydetti.