Toyota Europa’da Ak Pres’e 2 dalda birden başarı ödülü

Aldıkları ödül hakkında açıklama yapan Ak-Pres Sakarya Fabrika Direktörü Aykut Göcekli, en büyük paydaşlarından biri olan Toyota’nın her yıl Avrupa’daki tüm tedarikçileri arasında performanslarına göre birçok kategori ve çeşitli dallarda ödüller verdiğini söyledi. Göcekli,2021 yılında yapılan değerlendirmede Supply (Tedarik) performansı ve Cost (Maliyet) Yönetimi alanlarındaki Achievement (Başarı) ödüllerine Ak-Pres Sakarya Fabrikas’nın layık görüldüğü belirtti.

Sektöre 32 yıl önce adım atan Ak-Pres’in kurumsal bir üretim kültürüne sahip olduğunun altını çizen Aykut Göcekli, aldıkları ödüllerin müşteri memnuniyetini ve maliyet yönetimi konusundaki başarılarının tescili anlamına geldiğini söyledi. Küçükoğlu Holding’in tüm şirketlerinde yönetim ve çalışanlar arasındaki uyum ve birbirlerine duydukları güvenin başarıyı ve ödülleri getirdiğini vurgulayan Göcekli, “Aldığımız ödüller, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın moral-motivasyon seviyesini yükseltirken, faaliyet gösterdiğimiz sektörlere örnek oluşturmaktadır. Bu vesile ile başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutlarken bizlere güvenen ve karar süreçlerinde cesaretlendiren holdingimizin üst kademe yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Aldığı ödüllerle başarısını perçinliyor”

Aykut Göcekli yaptığı açıklamada Küçükoğlu Holding hakkında da bilgiler verdi. Otomotiv sektöründe, inovatif çalışmaları ile dikkati çeken ve lider çözüm ortağı bir grup olma hedefi ile hareket eden Küçükoğlu Holding’in 1985 yılından beri yüzde yüz yerli sermayeli güçlü kuruluş olarak faaliyet gösterdiği sektörlere değer kattığını vurgulayan Göcekli şunları söyledi: “Otomotivin yanı sıra, perakende ve inşaat sektörlerinde de faaliyet gösteren Küçükoğlu Holding, Slovenya’da yaptığı yatırımla da global bir şirket olma yolunda sağlam adımlar atıyor. Türkiye’de İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da Slovenya’da da Koper şehrinde toplamda 110.000 metrekare alanda faaliyet gösteren Küçükoğlu Holding, 1.260 kişiye istihdam sağlıyor. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) 100.000 bin metrekare alanda bir holding kampüsü oluşturmaya başlayan Küçükoğlu Holding, burada başlattığı ilk 30.000 metrekarelik yatırımı bu yıl içinde tamamlayıp üretime geçmeyi hedefliyor. Küçükoğlu Holding şirketlerimizden Toksan, 1985 yılında; Ak-Pres, 1990 yılında İstanbul’da kuruldu ve otomotiv sektörüne orijinal parça üretiyor. 2015 yılında Bursa’da kurulan Ak-Teknik sektör için kalıp üretirken, 2018 yılında Slovenya’nın Koper şehrinde kurulan Ak Automotive firmamızda %100 Türk sermayeli bir şirket olarak Premium araç grupları için fren pedalı üretiyor. Holdingimiz, 2017 yılında İstanbul Avcılar’da Leed Gold Sertifikalı 12.500 metrekarelik binada faaliyete giren Toyota Plaza Aktoy ile perakende sektörüne de adım atarken, aynı tarihte Aktoy Sigorta şirketimiz de kuruldu. Holdingimiz bünyesindeki Nobi Yapı firmamız ise inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Holdingimizde tüm faaliyetlerimizi 2030 Stratejik Gelişim Planı’na uygun yapıyoruz. Şunu da ilave edeyim, Küçükoğlu Holding şirketleri dünyanın saygın kurumlarından aldığı ödüller ile başarısını perçinliyor.”