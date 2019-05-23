Toyota, geleneksel iftar buluşmasının 8'ncisini gerçekleştirdi

23 Mayıs 2019

ÖMER FARUK MAVİ

Toyota Otomotiv, gerçekleştirdiği geleneksel iftar buluşmalarının 8'ncisini, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo ve Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk’ün ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve kentin önde gelen isimlerinin katıldığı iftar programında konuşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, bu yıl başında seri üretimine başladıkları Yeni Corolla’nın toplamda 148 ülkeden oluşan ihracat pazarlarında gösterilen ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Toyota Otomotiv olarak elde ettikleri başarılarda çalışanların etkisine değinen Kudo, “Elde ettiğimiz başarıları yetenekli, kalifiye ve işine yürekten bağlı çalışanlarımıza ve yan sanayicilerimizin yakın işbirliklerine borçluyuz. Yüksek üretim ve ihracat rakamlarımız işe ilimiz Sakarya’ya, ülke ekonomisine ve topluma değer katmaya devam edeceğiz” dedi.