Toyota, kaynak sağlamak için 1.8 milyar dolarlık hisse satacak

Satışlarına göre dünyanın en büyük otomotiv üreticisi olan Toyota rakiplerine yetişmeye çalışırken, geçen ay şarjlı elektrikli araçların maliyetlerini düşürmek ve sürüş menzilini iyileştirmek adına kapsamlı bir plan açıklamıştı.

Toyota 2030'a kadar 3.5 milyon şarjlı elektrikli araç satmayı ve şarjlı elektrikli araç faaliyetlerine yönelik 10 yıl içinde yaklaşık 5 trilyon yen yatırım yapmayı hedefliyor.

Şirketin açıklamasında aşırı rekabetin olduğu bu dönemde başarılı olmak ve orta, uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşabilmek için "büyük miktarda yatırıma ihtiyaç duyulduğu" ifade edildi.

Toyota, KDDI'nın 31 Temmuz-28 Ağustos arasında hisselerini hisse başına 3,900 yen fiyattan satın alabileceğini belirtti.

Satışın ardından Toyota'nın, KDDI'daki payları %14.68'den %11.71'e düşecek.