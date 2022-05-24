Toyota, küresel üretimini azaltıyor

Toyota Motor, çip tedarikinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Haziran ayında da küresel üretimini azaltma kararı aldı.

Toyota yaptığı açıklama ile haziran ayında üretimini 100 bin civarında azaltarak 850 bin seviyesine indireceğini duyurdu. Haziran ayında üretimin 250 bini Japonya'da 600 bini ise denizaşırı fabrikalarda gerçekleştirilecek.

Toyota, haziran ayı için üretimi düşürme kararı alsa da 31 Mart 2023'te sona erecek mali yıl için 9,7 milyon adet olan üretim hedefini değiştirmedi.