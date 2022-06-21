Toyota Plaza Aktoy’a 2 dalda birincilik ödülü

Küçükoğlu Holding bünyesinde İstanbul Avcılar’da 2017 yılında faaliyete geçen Toyota Plaza Aktoy, Toyota Türkiye tarafından çeşitli kategorilerde gerçekleştirilen değerlendirmelerde iki dalda birincilik ödülü aldı.

Aldıkları ödüller hakkında açıklama yapan Toyota Plaza Aktoy Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Yelda Tural, Toyota Türkiye’nin her yıl çeşitli dallarda yapılan değerlendirmeler sonrasında bayilerini ödüllendirdiğini söyledi.

Türkiye’deki tüm bayilerin 2021 yılı çalışmalarını kapsayan değerlendirme sonucunda Toyota Plaza Aktoy olarak Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti ve Şehirdeki En İyi Bayi (BRIT) kategorisinde birincilik ödülü kazandıklarını ifade eden Tural, takım çalışması ve kurumsal kültürün bir parçası olarak kabul ettikleri müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışın başarıyı getirdiğini söyledi. İki dalda birincilik almanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Tural, ‘Sektörde “4 yılı geride bırakan Toyota Plaza Aktoy’un geldiği noktada, değerli yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın bir aile birlikteliği içinde olması başarının kapılarını açmıştır. Bu noktada, bizlere bilgi ve birikimimizi uygulama imkânı sağlayan Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, Başkan yardımcısı Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin’e teşekkür ediyorum” dedi.



Küçükoğlu Holding bünyesinde İstanbul Avcılar’da 12 bin metrekarelik Gold Leed Sertifikalı, çevre dostu bir bina ve ferah bir ortamda çalıştıklarına değinen Yelda Tural, yasalar ve etik değerlere bağlı, çevreye ve insana saygıyı öne alan anlayışla müşterilerine hizmet verdiklerini vurguladı. Toyota gibi dünya devi bir otomotiv firmasıyla partnerlik yaptıklarını kaydeden Tural, “Satış sonrasının, satış kadar değerli bir süreç olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Satış gerçekleştikten sonra müşterilerimizle doğru iletişimi kurmak ve uzun yıllar bu iletişimi sürdürmek, onların ihtiyaçlarını doğru analiz edip karşılamak ve sorunlarını çözmek bizim görev ve sorumluluklarımızın başında geliyor. Aldığımız iki ödül, hem satış hem de satış sonrasında müşterilerimize ne kadar değer verdiğimizin en büyük göstergesidir” diye konuştu.