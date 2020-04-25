Toyota Plaza Aktoy’a en iyi işveren ödülü

25 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Küçükoğlu Holding şirketlerinden olan Toyota Plaza Aktoy, İK uygulamalarında ortaya koyduğu başarılı ve etkin çalışmalardan dolayı, Great Place to Work Enstitüsü tarafından, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020" ödülünü alan şirketleri arasında yerini aldı. Türkiye genelinde yaklaşık 200 şirketin aday olduğu araştırmada; saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu konularında analiz edilen Toyota Plaza Aktoy ödüle layık görüldü. Ödül töreni koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda online yapıldı. Ödül töreninde konuşan Oğuzhan Küçükoğlu, ödüle layık görüldükleri için şahsı ve şirketleri adına teşekkür etti. Tüm dünyada yaşanan sıkıntılı bir süreçte ödül almanın motive edici olduğunu söyleyen Küçükoğlu, “Bu değerli ödülü tüm çalışma arkadaşlarım adına gurur ile alıyorum. Ancak bu ödülün gerçek sahibi tüm Küçükoğlu Holding çalışanları ve özellikle Toyota Plaza Aktoy ailesidir. Bizim yüksek güven kültürü oluşturmada temel yapı taşımız saygı, güven ve sürekli gelişimdir. Bu yolculukta bizi sürekli destekleyen ve yüksek güven kültürü oluşmasına vesile olan çok değerli Great Place to Work ekibine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Temel felsemiz insana saygı”

Oğuzhan Küçükoğlu ödül töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede Küçükoğlu Holding’in yüzde yüz yerli sermayeli bir grup olduğunu, 35 yıldır dünyanın büyük otomotiv markalarına orijinal parça üreterek Türkiye ekonomisine değer kattıklarını belirtti. Holding şirketlerinin 90 bin metrekare alanda üretim yaptığını ve 1.500 kişilik istihdama sahip olduğunu vurguladı.

Oğuzhan Küçükoğlu, 3 yıl önce faaliyete geçen Toyota Plaza Aktoy’da gerek holdinglerinin gerekse Toyota’nın temel felsefesi olan insana saygıyı ilke edindiklerini de vurguladı. Holdinglerindeki tüm çalışanları en değerli varlıkları olarak gördüklerini ve memnuniyetlerini her şeyin üstünde tuttuklarının altını çizen Oğuzhan Küçükoğlu, ödülü almaya hak kazanan Toyota Plaza Aktoy’un tüm ekibini kutlayıp şunları da söyledi: “Toyota’nın insana saygı ve sürekli gelişim felsefesini benimseyen Toyota Plaza Aktoy, Satış, Satış Sonrası Hizmetler, Yedek Parça, 2. El Araç Alım-Satım, Kiralama ve Sigorta işlemleri konularında tüm hizmetleri, koşulsuz müşteri memnuniyeti kapsamında, deneyimli ve güler yüzlü kadrosu ile sunmayı kendine ilke edinmiştir.

Her yıl sürdürülebilirlik raporu hazırlıyor

Toyota Plaza Aktoy İstanbul Avcılar’da faaliyet gösteriyor, Avcılar deprem bölgesi olduğu için binamızın statik hesapları Japon deprem mühendisliği firması tarafından yapılmıştır. Amacımız tüm çalışanlarımızın ve müşterilerimizin Toyota Plaza Aktoy’da güven içerisinde güvende olmalarını sağlamaktır. Ayrıca bina LEED Gold sertifikalıdır. Kaynakları tüketmeden kendi enerjisini üreten bir binamız var. Bu Toyota’nın 2050 yılı çevre vizyonu ile örtüşmektedir. Aktoy’da ‘ben’ değil, ‘biz’ vardır. İşveren ve çalışanlar arasındaki ilişkimizin boyutları, güvenirlik, saygı, hakkaniyet, takım ruhu ekseninde temellendirilmiştir. Şunu da belirteyim, Holdingimizin 2025 Stratejik Hedefleri çerçevesinde her yıl düzenli olarak sürdürülebilirlik raporu çıkarmaktayız. Bu yönümüz ile nadir kurumlar arasında yer alıyoruz.”