Toyota satış ve üretimde temmuz ayında tarihi rekor kırdı

Japon otomotiv devi Toyota Motor, Temmuz ayında hem küresel satışlarda hem de üretimde yeni bir rekora imza attı. Özellikle Kuzey Amerika’daki güçlü talep ve Çin pazarında hibrit ile yeni elektrikli modellerin satış başarısı, şirketin performansında belirleyici oldu.

Satışlarda 899 bin adedi geçti

Toyota’nın dünya genelindeki satışları, Temmuz 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 899.449 adede yükseldi. Bu rakam, şirketin Temmuz ayı için tüm zamanların en yüksek satış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ikinci ay üst üste artış

Toyota Motor’un küresel araç üretimi de aynı dönemde yüzde 5,3 artış gösterdi. Böylece şirket hem üst üste ikinci ay üretimini artırmış oldu hem de Temmuz ayı için yeni bir üretim rekoruna ulaştı.

Hibrit ve elektrikli araçlara güçlü ilgi

Rekor artışta, özellikle Çin’deki hibrit ve elektrikli araç satışlarındaki yükseliş etkili olurken, Kuzey Amerika pazarındaki talep de şirketin büyümesine ivme kazandırdı.