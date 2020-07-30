Toyota Türkiye, bakım nedeniyle üretime ara veriyor

30 Temmuz 2020

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz 2020 ile 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında tatile giriyor. Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Üretim faaliyetlerini Sakarya’da gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçen yıl 251 bin 637 adet araç üretirken, 230 bin 659 adet ihracat gerçekleştirdi. Geçen dört yıllık süreçte Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaşan Toyota Türkiye, üretim ve ihracat performansını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.