Toyota Türkiye’de üretime ‘çip’ molası

Toyota Türkiye, yarı iletken parça problemi nedeniyle üretime planlı ara veriyor. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 230 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 188 binini ihraç etti.

2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3,6 milyar dolar tutarındaki ihracat gelir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye'nin İkinci Büyük İhracatçısı olarak ödüllendirilmişti.