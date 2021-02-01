Toyota Türkiye'den ihracata "tren yolu lojistiği" çözümü

Ürettiği araçların yaklaşık yüzde 90’ını 150 farklı ülkeye ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, faaliyetlerini sürdürdüğü Sakarya fabrikasında üretilen araçları fabrikadan TIR'larla limana ulaştırarak denizyolu ile ihracatını gerçekleştiriyor.

Potansiyel araç taşıması yılda yaklaşık 32 bin TIR olan şirketin gerçekleştirdiği parça lojistiği ise 54 bin TIR civarında bulunuyor. Şirket, parça tedarik zinciri ithalatında tren yolunu daha efektif kullanabilmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Japonya’dan denizyolu ile gelen araç parçalarını, DP World Yarımca ve Evyap Liman İşletmeleri ile gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde; Yarımca’daki limanlardan tren yolunu kullanarak Arifiye İstasyonu’na ulaştırıyor. Araç parçaları, Arifiye İstasyonu’ndan haftada 60 konteyner olmak üzere TIR'larla fabrikaya aktarılıyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tren yolu lojistiği faaliyetlerine başladığından beri daha verimli ve çevreci bir şekilde lojistik faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Aktif olarak kullanmaya başladığı tren yolu lojistiğiyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, "Global Toyota 2050 Çevre Hedefleri" doğrultusunda karbondioksit salımını büyük ölçüde azaltarak çevreci lojistik anlayışına da katkı sağlıyor.

"Tren lojistiğini daha aktif kullanabilmek için çalışmalarımız sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Toshihiko Kudo, tren yolu lojistiğinin Türkiye ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Nispeten daha az kullandıkları tren yolu lojistiğini daha da verimli kullanabilmek adına çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kudo, "Karayoluna göre çok daha çevre dostu bir taşımacılık yöntemi olan demiryolunun trafik yoğunluğunun azalması anlamında da önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Faaliyetlerimizi her daim genişletebilmek ve böylelikle Türkiye ekonomisine katkımızı arttırabilmek için araç ihracatı ve parça ithalatı konularında tren lojistiğini daha aktif kullanabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.