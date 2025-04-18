Toyota'dan ABD hamlesi! Yeni model RAV4'ü Kentucky’de üretebilir

Toyota, 2026 yılında tanıtılması planlanan yeni RAV4 modeli için üretim merkezini genişletmeyi değerlendiriyor. Şirket, halihazırda Kanada, Japonya ve Kentucky'deki tesislerinde üretim yaparken, artan ABD talebi üzerine yeni modelin de Kentucky’de üretilmesi ihtimali masaya yatırıldı.

Başlangıçta yeni modelin yalnızca Kanada ve Japonya'dan ihraç edilmesi planlanıyordu. Ancak ABD'de SUV segmentine olan yoğun ilgi, bu kararı gözden geçirmeye neden oldu. Toyota'nın olası ABD üretim planının ardında ise, ithal araçlara uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisi ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların maliyet üzerindeki baskısı olduğu belirtiliyor.

Kentucky seçeneği öne çıktı

Kaynaklara göre, üretimin ABD'ye kaydırılması durumunda yeni modelin Kentucky’deki fabrikalarda 2027 yılında banttan inmesi öngörülüyor. Ancak bu geçişin zaman alacağı ve önemli altyapı yatırımları gerektireceği vurgulanıyor. Toyota, ABD üretimi başlasa bile Kanada’daki mevcut üretim kapasitesini korumayı planlıyor.

Reuters’a açıklama yapan Toyota yetkilileri, üretim stratejilerinin sürekli olarak gözden geçirildiğini ve istihdamın korunmasına öncelik verildiğini söyledi. Ancak Kentucky'deki olası üretimle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

RAV4 satışlarda lider konumda

2023 yılında ABD'de 475 binden fazla satış adedine ulaşan RAV4, uzun yıllar zirvede yer alan Ford F-150’yi geride bırakarak ülkenin en çok satan aracı oldu. Bu satışlar, Toyota’nın ABD toplam satışlarının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturdu.