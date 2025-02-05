Toyota'dan rekor kar hedefi! Tüm yıl için beklentisini artırdı

Toyota Motor, Mart 2025'te sona erecek mali yıl için yıllık net kar beklentisini %27 artırarak 4,52 trilyon yen (29,5 milyar dolar) olarak güncelledi. Güçlü satışlar ve zayıf yenin etkisiyle yapılan bu revizyon, şirketin önceki tahminlerinin üzerinde bir beklentiye işaret ediyor.

Toyota, faaliyet karı tahminini de %9 oranında yükselterek 4,3 trilyon yenden 4,7 trilyon yene çıkardı. Şirketten yapılan açıklamada, bu iyileştirmenin "ürünlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar sayesinde kazanç gücünü güçlendirme konusundaki ilerlemeyi" yansıttığı ifade edildi.

Beklenenden zayıf üçüncü çeyrek sonuçları

Revizyon kararına rağmen, şirket üçüncü çeyrek dönemde beklentilerin altında bir performans sergiledi. Aralık ayına kadar olan üç aylık dönemde faaliyet karı yıllık bazda %28 düşüşle 1,22 trilyon yene geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1,68 trilyon yen olarak kaydedilmişti. Analistler ise 1,42 trilyon yenlik bir faaliyet karı öngörmüştü.

Öte yandan, cironun 12,1 trilyon yenlik tahminin üzerine çıkarak 12,39 trilyon yen olarak gerçekleşmesi dikkat çekti. Şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,36 trilyon yenden 2,19 trilyon yene yükseldi. Ancak konsolide araç satışları, 2,55 milyon adetten 2,44 milyon adede geriledi.