  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. TPAO, günlük üretim rekorunu yeniledi
Takip Et

TPAO, günlük üretim rekorunu yeniledi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor yeniledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabı üzerinde yurt içi üretimine ilişkin paylaşımda bulundu.

TPAO paylaşımında, “2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor. 7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk.” ifadelerine yer verdi.