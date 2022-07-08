TPAO, günlük üretim rekorunu yeniledi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor yeniledi.
AA
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabı üzerinde yurt içi üretimine ilişkin paylaşımda bulundu.
TPAO paylaşımında, “2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor. 7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk.” ifadelerine yer verdi.