TPAO'nun İstanbul’daki sahası için kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) İstanbul’daki doğal gaz boru hattı projesi kapsamında yeni bir kamulaştırma kararı alındı. Karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Arazi bedelinde uzlaşma sağlanamadı

MAPEG’in açıklamasına göre, TPAO'nun Fevzipaşa-1-2 ile Çanta-1 kuyuları arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattı tesisi için gerekli olan bazı taşınmazlar üzerinde rayiç bedelin üzerinde talepte bulunulması nedeniyle uzlaşma sağlanamadı.

Acele el koyma kararına istinaden kamulaştırma yapıldı

Bu nedenle daha önce acele el koyma kararı bulunan parsellerin toplam 1873,24 metrekarelik kısmı için kamulaştırma kararı alındı. Kararın yasal dayanağı olarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu gösterildi.

Proje doğal gaz altyapısı kapsamında yürütülüyor

TPAO'nun yürüttüğü doğal gaz boru hattı projesi kapsamında, stratejik öneme sahip güzergâh üzerinde bulunan söz konusu alanın kamulaştırılmasıyla birlikte çalışmaların hız kazanması bekleniyor.