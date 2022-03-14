TPAO'ya 6 saha için petrol arama ruhsatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Mersin'in kara suları içinde bulunan ve yüzölçümü 4 bin 450 ile 57 bin 164 hektar arasında değişen 6 saha için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.