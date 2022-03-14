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TPAO'ya 6 saha için petrol arama ruhsatı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Mersin'in kara suları içinde bulunan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Mersin'in kara suları içinde bulunan ve yüzölçümü 4 bin 450 ile 57 bin 164 hektar arasında değişen 6 saha için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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