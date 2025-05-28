TPG ve Blackstone'dan Hologic'e 16 milyar dolarlık dev teklif!

Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, özel sermaye şirketleri TPG ve Blackstone, ABD merkezli tıbbi teknoloji firması Hologic'i satın almak amacıyla 16 milyar doları aşan bir teklif sundu.

Görüşmeler tamamen bitmedi

Söz konusu kaynaklar, Hologic'in geçtiğimiz haftalarda borç dahil 16,3 ila 16,7 milyar dolar aralığında değer biçilen ve bağlayıcı olmayan bu teklifi reddettiğini belirtti. Ancak görüşmelerin tamamen sona ermediği, ilerleyen dönemde yeniden hareketlenme ihtimali bulunduğu ifade edildi.

Teklifin ilerlemesi durumunda, bu işlem yılın en büyük kaldıraçlı satın alımlarından biri olabilecek. TPG ve Blackstone'un sunduğu teklif, Hologic'in hisse başına 70 ila 72 dolar değerlemesini içeriyor. Bu rakam, şirketin geçtiğimiz Cuma günü 54,28 dolardan kapanan hisse fiyatına kıyasla önemli bir prim anlamına geliyor.

Hologic hakkında

Kadın sağlığına odaklanan tıbbi cihaz üreticisi Hologic, özellikle meme mamografi sistemleriyle tanınıyor. Ancak şirket, son dönemde gümrük tarifelerindeki artışlar ve talepteki yavaşlama nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Hisse değerinde yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 24 oranında düşüş yaşandı.