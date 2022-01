Trabzonspor, Help Steps ile iş birliğine gitti 

Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Trabzonspor, dünyanın adımları iyiliğe dönüştüren ilk sağlık uygulaması Help Steps ile anlaştı. Artık Help Steps uygulamasını cep telefonlarına ücretsiz şekilde indiren Trabzonspor taraftarları attıkları adımlarla kulüplerine maddi destek sağlayabilecekler.

Söz konusu anlaşma Trabzonspor Kulübü ve Help Steps yöneticileri tarafından imzalandı. İş birliğine ilişkin konuşan Trabzonspor’un Pazarlama, Kurumsal İletişim’den sorumlu yönetim kurulu üyesi Serdar Ekrem Şirin şunları söyledi: “Help Steps taraftarlarımızı hem kulübümüze destek olmaya hem de uzun yürüyüşler yaparak daha sağlıklı bir yaşam tarzı kazanmaya teşvik eden bir sağlık uygulaması. Bu yönüyle çok yönlü bir fayda ürettiğini düşünüyorum. Bu anlamda bizler de Trabzonspor Kulübü olarak atılan her adımı faydaya dönüştüren bu uygulamanın içinde olmaktan dolayı son derece mutluyuz.”

Trabzonspor’un Help Steps’te yer almasından memnuniyet duyduklarını belirten Help Steps Kurucusu ve CEO’su Gözde Venedik ise şöyle konuştu: “Trabzonspor ile birlikte Türkiye’nin en büyük 4 kulübü artık Help Steps platformu içinde de rekabet edecek. Trabzonspor taraftarları da takımlarına sadece adım atarak, koşarak ya da bisiklet kullanarak destek olacaklar. Yaptığımız anlaşmayla bugünden itibaren Bordo-Mavili kulübe gönül veren herkesi kulüplerine gelir yaratmaya davet ediyoruz. İlk etapta Trabzonspor taraftarlarının 5 milyar adım atmasını bekliyoruz.”

Nasıl bağış yapılıyor?

Help Steps uygulamasını indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor, bisiklete biniyor veya koşuyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından akşam saat 24:00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip ‘Adımlarımı HS’ye çevir’ butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılara, sivil toplum kuruluşlarına veya spor kulüplerine bu uygulama üzerinden bağışlıyor. Ahbap, Kızılay, Tema, Unicef, Türk Eğitim Vakfı, UCİM, SMA-DER, HAÇİKO gibi 28 STK’nın, spor kulüpleri ve bireysel yararlanıcıların bulunduğu Help Steps platformunda şimdiye kadar toplam 175 milyar adım bağışlandı.