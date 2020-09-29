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Trabzonspor ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı

Trabzonspor Kulübü ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşmasının bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Trabzonspor ile Erikli arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı
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Trabzonspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada,  bordo-mavili kulüp ile ambalajlı su markası Erikli arasında iki yıldır  devam eden sponsorluk anlaşmasının bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu sponsorluk yaptığı açıklamada, “Erikli’nin bu  sezon da yanımızda olmasından dolayı çok mutluyum. İki marka olarak  yanyana gelme kararı alıyorsanız elbette ki önemli değerleri  paylaşmanız gerekiyor. Erikli’nin marka gücü ile takımımıza güç  kattığını düşünüyorum. Genç ve dinamik takımımızın ortaya koyduğu  performansta katkısı tartışılmaz olan suyun, şüphesiz kalitesine  güvendiğimiz Erikli markası ile sağlanmasından dolayı içimiz çok  rahat. İş birliğimizin uzun yıllar daim olmasını dilerim’’ dedi.

Erikli Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı ise kulübü desteklemekten  dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Erikli olarak uzun  yıllardır sporu desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu  topraklardan doğan ve tüketicisinin kalbinde yer edinen bir marka  olarak, futbolun birleştirici ve mutlu edici gücüne inanıyoruz.

Trabzonspor, 50 yıllık mazisi ile ülkemiz futbol mozaiğinin en renkli  parçalarından bir tanesi. #YanYana sloganı ile çıktıkları yolculukta  “Karadeniz Fırtınası’’nın bu sene de yanında olmaktan dolayı çok  mutluyuz. Sağlığın değerini fazlası ile hissettiğimiz bu günlerde,  sporcularımıza ve takımlarımıza sağlıklı ve keyifli bir sezon  diliyorum” diye konuştu. Seyhanlı, Trabzonspor ile yaptıkları anlaşmayla birlikte Erikli’nin sporun toplum üzerinde yarattığı pozitif etkisine olan  inancını da bir kez daha ortaya koyduğunu vurgularken sponsorluk  anlaşmasının hem pazarlama ve iletişim faaliyetlerini de kapsadığını  kaydetti.

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