Trabzonspor’dan yeni sponsorluk anlaşması

19 Ekim 2018

Dijital ödeme sistemi Papara ile Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Trabzonspor güçlerini birleştiriyor. Yapılan anlaşma ile TS Papara Card sahiplerinin yaptıkları harcamaların belli bir oranı, ek yük getirmeksizin Trabzonspor'a destek olarak aktarılacak.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Papara Card CEO’su İlker Diker, 1,5 milyona yakın müşterilerine hizmet verirken odak noktalarının kullanıcılara en iyi deneyimi en kolay şekilde sunmak olduğunu söyledi.

TS Papara Card sahiplerinin kartın sunduğu tüm kampanyalardan yararlanabileceklerine dikkat çeken Karslı, yapılan harcamaların belli bir oranının ek yük getirmeksizin takımlarına destek olarak aktarılacağını ifade etti.

"Kulübümüze ve kullanıcılara fayda sağlayacak"

Düzenlenen törende konuşan bordo-mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, “Bu kartın özellikle genç taraftarlarımız arasında rağbet göreceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz ülkemizde kredi kartı çıkartma yaşı 18 ve üzeri. Dolayısıyla pek çok genç, bir birey olarak kredi kartının sunduğu olanaklardan yararlanamıyor. TS Papara Card bu noktada işlev kazanıyor. Yani, ister 13-14 yaşında olsun, ister üniversite öğrencisi olsun, Bordo-Mavili genç taraftarlarımıza bir kredi kartından beklenen tüm imkanları veriyor, aynı zamanda paraları kadar harcama şansı sunuyor. Kişisel olarak bunun her anlamda çok faydalı bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye’de ilk kez bir futbol takımı böyle bir iş yapıyor. Bu alanda da öncü olduğumuz için mutluluk duyuyorum.” dedi.

Hayrettin Hacısalihoğlu, spor kulüpleri için sponsorlukların önemine işaret ederek, bundan sonra da yeni sponsorluklarla birlikte kulübün ekonomisini düzeltmeye çalışacaklarını ifade etti.

Toplantıda verilen bilgiye göre, taraftarlar bu kartlarla tüm dünyada alışveriş yapabilecek, ve aynı zamanda yaptıkları alışverişlerin belli bir kısmı ek bir bedel olmaksızın takımlarına destek olarak aktarılacak. Taraftarlar, TS Papara Card’ını papara hesaplarına tanımlayarak istedikleri zaman ücretsiz para transferi yapabilecekler.