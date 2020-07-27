TradeAtlas CEO’su Ali Emek: Ticari istihbarat hizmeti önemli bir ihtiyaç oldu

27 Temmuz 2020

Ticari istihbarat ile doğru bilgiye doğru kaynaktan hızlıca erişen şirketlerin hem kendilerinin hem ülkelerinin rekabet gücünü artırdığı; şirketlerin doğru hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda stratejik ve taktik faaliyette bulunabilmelerinin ancak işlenmiş ve yorumlanmış bir ticari istihbarat bilgisi ile mümkün olduğu belirtiliyor.

Yerli ve yabancı şirketlere ticari istihbarat bilgisi sağlamak amacıyla yerli sermaye ile kurulan ve dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak gösterilen TradeAtlas.com'un 2010 yılından bu yana Türkiye'de hizmet verdiği bildirildi.

TradeAtlas'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

TradeAtlas, uluslararası ticaretle ilgili ithalatçı bilgileri başta olmak üzere konşimento, gümrük beyannameleri, ticaret sicil kayıtları gibi milyarlarca veriyi kullanıcılarına sunuyor. 230 ülkedeki, 14 milyon ithalatçı ve 11 milyon ihracatçı şirket tarafından yapılmış 1 milyar civarındaki ticari sevkiyat işlemi ile 19 trilyon dolar olan 2019 dünya ithalatının %70’ini kapsıyor olması TradeAtlas.com’u bugün dünyanın en büyük ithalat ve ihracat verisi sunan e-ticaret sitesi yapmıştır."

TradeAtlas.com’un üyelerine sunduğu bazı veriler;

· İhracatçılar için yeni ithalatçı bilgileri

· Yabancı ithalatçıların hangi tedarikçiden, ne kadarlık ve hangi fiyattan ithalat yaptığı,

· Yabancı ithalatçıların aylık ve yıllık toplam ithalat değeri,

· Yabancı rakiplerin hangi ithalatçılara hangi fiyattan ihracat yaptığı,

· İhracatçıların ihracat yaptığı ithalatçılarının rakiplerinden ne kadarlık ithalat yaptığı,

· İhracatçıların ihraç ürünlerinin dış pazarlardaki ortalama birim fiyatı,

· Bir ürünü belirli bir ülkede en fazla ve ne kadar sıklıkla hangi firmaların ithal ettiği,

· Bir ithalatçı firmanın yılın hangi döneminde ithalatı gerçekleştirdiği,

· Bir ithalatçının ilgili ülkenin ithalatında ne kadarlık payı olduğu

TradeAtlas'ın sadece veri depolama hizmeti sunmadığı belirtilen açıklamada, "Aynı zamanda verileri istenilen amaca yönelik işleyerek şirketler için daha kullanışlı hale getiriyor. Bunu yaparken ‘big data’ işleme teknikleri kullanarak verileri analiz ediyor, web sitesindeki "akıllı arama" özelliği ile milyonlarca şirket arasından aranan ithalatçı veya ihracatçı şirket bilgilerini belli parametreleri kullanarak öne çıkartıyor. Böylece bireysel olarak yapılması durumunda uzmanlaşma gerektiren, zaman alan ve hatalı sonuca ulaştırabilecek aramaları kolaylaştırıyor ve güvenli şekilde sunuyor. Hizmet sunmakta olduğu yabancı müşterileri arasında Amerikan Express, HSBC, Novartis AG, Louis Vuitton, Camara Zamora, gibi dünyanın önde gelen şirketleri yer alan TradeAtlas’ın, 2019 yılı ihracatı 150.000 dolar seviyesinde, 2020 1. Yarıyıl büyümesi %100’ün üzerinde gerçekleşti. Yıl sonu ihracat hedefi ise 1 milyon dolar olarak açıklandı. TradeAtlas, yeni başarılar için küresel yapılanmaya öncelik vermeye başladı." denildi.

Veri işleme alanındaki Ar-Ge faaliyetlerine gelecek aydan itibaren Bursa Ulutek Teknopark bünyesindeki yeni adresinde devam edecek olan şirket, yabancı üye sayısını artırmak amacıyla bu yıl İspanya, Latin Amerika ülkeleri ve ABD’de pazarlama ofisleri kurduğu, şirketin yakın dönemde ofis kurma hedefleri arasında, başta Ukrayna, Rusya Federasyonu olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin de bulunduğu dile getirildi.

"Devlet desteği sonrası ticari istihbarata talep arttı"

TradeAtlas.com kurucusu ve CEO’su Ali Emek, bu sene mayıs ayında açıklanan "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" ile Ticaret Bakanlığı’nın bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine şirketlerin üyeliklerine ilişkin giderleri yüzde 80 oranında desteklemesinin sektördeki talebi ciddi oranda artırdığını söyledi.

TradeAtlas.com’un Ticaret Bakanlığı’nın yetkinlik kriterlerini karşılayarak onayladığı dört e-ticaret sitesinden biri olduğuna değinen Emek, şimdiye kadar lüks olarak algılanan ticari istihbarat hizmetinin günümüz rekabetçi dış ticaretinde önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Emek, "Sunduğumuz ticari istihbarat hizmeti ve verileri ile üye şirketlerimiz, hedef pazarlarını daha kolay belirliyor, doğru müşteriye zaman kaybetmeden ulaşıyor, rakiplerini daha iyi takip ediyorlar" dedi. "Bununla beraber, ticari istihbarat alanındaki uzmanlaşmamız ile üyelerimizin sınırlı sayıda müşteri ve pazara olan bağımlılıklarını çözdüğümüze inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emek devamında, ihracatçıların TradeAtlas.com üyeliği ile güvenilir ve işlem hacmi yüksek kurumsal yeni müşteriler bulabileceğini, mevcut ve potansiyel müşterilerinin ithal ettikleri tüm ürünleri kontrol edebileceklerini, sitede kayıtlı ithalatçılardan kendi ürünleri ile benzer ürünleri ithal edenleri tespit ederek bu ithalatçılara teklif yapabileceklerini ve site üzerinden şirket ve ürünlerinin tanıtımını yaparak potansiyel müşterileri ile mesajlaşabileceklerini söyledi.

Amerikan Express, HSBC, Novartis AG, Eczacıbaşı gibi Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinin yanı sıra başta ihracatçı birlikleri olmak üzere yerli ve yabancı ticaret müşavirlikleri/ataşelikleri, ticaret ve sanayi odaları, sektörel dernekler ve meslek örgütlerinin TradeAtlas’ın sunduğu hizmetlerden halihazırda faydalandıklarını ancak KOBİ’lerin çoğunun finansman ve veri analizi noktasındaki uzmanlaşma eksikliği nedenleriyle bu hizmetten istedikleri ölçüde faydalanamadıklarını değerlendiren Emek, Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı e-ticaret sitelerine üyelik giderleri desteğinin önemine dikkat çekti. Emek, "Kaçırılmayacak önemli bir fırsat sunan bu destek sayesinde Türk şirketler TradeAtlas.com’a çok avantajlı koşullarda üye olarak kısa sürede uluslararası pazarlara rahatlıkla açılabilecekler." dedi.