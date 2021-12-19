TradeAtlas, ticari istihbaratta yurtdışında hızlı büyümesini sürdürüyor

Gerçek ithalatçı ve tedarikçi firma bilgisi hizmeti ile yabancı firmaların da dikkatini çekmeyi başaran TradeAtlas, yurtdışında hızlı büyümesini sürdürüyor.

Bu sene, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde, en yenilikçi dijital veri çözümleriyle “Yılın İnovatif İhracat & İthalat Platformu Markası” ödülünü almasıyla adından söz ettiren TradeAtlas, bugün 95 farklı ülkeden üyesine uluslararası pazarların kapılarını açıyor.

TradeAtlas CEO’su Ali Emek, kurdukları veritabanı ile “İhracat 4.0” olarak adlandırılan ticari istihbarat sektöründe dünyaya bilgi hizmeti ihraç eden Türkiye’deki tek b2b platformu olduklarını kaydetti.

Dünyadaki binlerce ihracatçı firmanın TradeAtlas üzerinden yeni müşteriler bulduklarını söyleyen Emek, “dünyadaki 20 milyon ithalatçı firmanın irtibat bilgileri yanı sıra bu ithalatçıların tedarikçilerine, ithal ettikleri tüm ürünlere erişmek artık bir tık uzakta” dedi. Yabancı üye sayılarının her geçen gün arttığını dile getiren Emek, bu 20 milyon ithalatçı firmadan birisi neden Türk ihracatçılarımızın yeni müşterisi olmasın, diye konuştu. Emek, TradeAtlas’a üyelikle ihracatçılarımızın rakiplerinin müşterilerini de görebileceklerini sözlerine ekledi.

TradeAtlas'ın global müşterileri her geçen gün sürekli artıyor

TradeAtlas üyesi Hindistanlı First Cry, BAE merkezli Astero Biotech LLC ve İngiltere’den PG Paper firmaları, TradeAtlas’ın hizmetlerinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Bebek ve çocuk giyim üretimi yapan Hindistanlı First Cry firmasının Genel Müdür Yardımcısı Amit Budhiraja, “TradeAtlas üzerinden sadece rakiplerimizi değil aynı zamanda sektörümüzdeki trendleri ve pazar büyüklüklerini görebiliyoruz. TradeAtlas veritabanında, genel GTİP Kodu tanımı yerine doğrudan istediğimiz ürünün alıcılarını arama yapabiliyoruz. Sektördeki en büyük ve en doğru alıcılara çok kısa bir sürede ulaşabiliyoruz” dedi.

BAE merkezli medikal firması Astero Biotech LLC firmasının Direktörü Mohammad Mohid Raza Pathan, “Ürünlerimizin alıcılarını ararken de ithalatını yaptığımız ürünlerin tedarikçilerini seçerken de başvuru yaptığımız en önemli kaynak TradeAtlas oldu” dedi. TradeAtlas üzerinden sevkiyat bilgilerine ulaşmaları ile sektörlerindeki küresel piyasa hareketlerini yakinen takip ettiklerinden bahseden Mohid Pathan, TradeAtlas firmamıza yeni ufuklar açtı” dedi.

İngiltere’den PG Paper firmasında Veri Analisti olarak çalışan Govinda Khasria ise “TradeAtlas üzerinden hem müşterilerimizin hem tedarikçilerimizin dış ticaret işlemlerini izleyerek çalıştığımız firmaların ticari istikrarı hakkında ciddi bir öngörüye sahip oluyoruz”, dedi.

TradeAtlas.com, uluslararası ticarette ithalatçı, ihracatçı ve sevkiyat bazında bilgilere erişim hizmeti sunarak üyelerinin 230 farklı ülkeden yeni müşteriler bulmalarına, rakiplerinin ve tedarikçilerinin küresel hamlelerini takip etmelerine, ürünlerinin fiyat düzeylerini ve değişimlerini incelemelerine imkân sağlamaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nca son 10 yıldır kesintisiz olarak akredite edilen tek b2b platform olma başarısı gösteren TradeAtlas’a üyelikte Ticaret Bakanlığı firmaların üyelik giderlerinin %60’ını karşılamaktadır.