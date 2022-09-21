TradeAtlas yeni ihracat kapılarını açıyor

DÜNYA (BURSA) - 2007 yılından bu yana cerrahi maske, solunum maskesi, tekstil ürünleri, karton bardak ve termal battaniye imalatı yapan Karabük merkezli Arc İtriyat Mobil Teknoloji Hizmetleri İthalat İhracat Ltd Şti. ihraç pazarlarına yeni ülkeler ekleyerek hızlı büyümesine devam ediyor. Arc İtriyat Genel Müdürü Ersin Mutlu, “Son 7 yıldır Almanya, İtalya, Fransa, Azerbaycan, Ukrayna, Romanya ve Polonya’ya ihracat yapıyorduk ancak gelişen üretim teknolojilerimizle birlikte yeni pazarlara ve yeni müşterilere ihtiyaç duyduk” dedi.

3 ülkede yeni müşteriler kazandık

Nokta atışı yurtdışındaki güvenilir alıcılara ulaşmak için araştırma yaptıklarında TradeAtlas ile tanıştıklarını aktaran Mutlu, hedef pazarlardaki ürün fiyatlarına kadar net bilgilerin yüzde 100 yerli ve milli bir e-ticaret platformundan karşılayabileceklerini de öncesinde bilmediklerini ifade etti. Mutlu, “TradeAtlas’tan temin ettiğimiz ithalatçı, konşimento ve fiyat bilgilerini analiz ederek çok kısa bir sürede hedef ülkelerin ve potansiyel müşterilerin listesini yaptık. Hızlı geri dönüşler aldık ve ihracata başladık. Yaklaşık 4 haftadır TradeAtlas’a üyeyiz ve bu kadar kısa bir sürede Irak, Kazakistan ve Ukrayna’da 10’dan fazla yeni müşteri kazandık. Irak/Erbil’deki bir firmaya, 800 bin dolarlık satış gerçekleştirdik” dedi.

‘Doğru zamanda doğru hamle yapılmalı’

Dünya ticaretinde doğru zamanda doğru hamleler yapmanın önemine de değinen Mutlu, ihracatını artırmak ve yeni pazarlara açılmak isteyen firmalara; pazardaki rakip firmalar ve müşteriler hakkında bilgi toplayabilmelerine yardımcı olan TradeAtlas gibi veri tabanlarını kullanmalarını tavsiye etti. Mutlu ayrıca ihracatta hedef pazar araştırmasından sonra ikinci altın kuralın hedef müşteri ve rakip analizinden geçtiğinin altını çizdi. Teknoloji yatırımlarına da hız kesmeden devam eden Arc İtriyat, mobil teknoloji alanında da geliştirdiği “Cep Taksi Uygulaması” ile de adından söz ettiriyor.