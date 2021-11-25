TradeAtlas'a, 'Yılın İnovatif İhracat & İthalat Platformu Markası' ödülü

TradeAtlas, ‘Türkiye Marka ve Kariyer Etkinlikleri’ kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde, sunduğu yenilikçi dijital veri çözümleriyle ‘Yılın İnovatif İhracat & İthalat Platformu Markası’ ödülüne layık görüldü.

Uluslararası ticarette ithalatçı, ihracatçı ve sevkiyat bazında bilgilere erişim hizmeti sunarak üyelerinin 230 farklı ülkeden yeni müşteriler bulmalarına, rakiplerinin ve tedarikçilerinin küresel hamlelerini takip etmelerine, ürünlerinin fiyat düzeylerini ve değişimlerini incelemelerine imkân sağlayan TradeAtlas, Ticaret Bakanlığı’nca son 10 yıldır kesintisiz olarak akredite edilen tek dijital platform oldu. TradeAtlas, yapay zeka ve veri bilimi teknolojilerini kullanarak inovatif projelerini hızlandırmayı planlıyor.

“Başardık, doğru yoldayız, kararlıyız”

Ödül, TradeAtlas adına Türkiye Satış Müdürü Sabriye Köroğlu’na takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Köroğlu, “Bu ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz, çok gururluyuz. 10 yıl gibi kısa bir sürede, 230 ülkeden ithalatçı ve ihracatçıların bilgilerini sunan dünyadaki en fazla veriye sahip dijital platform olma başarısını gösterdik. Böylece 95 farklı ülkeden üyemizin, küresel pazarlara daha hızlı erişmek için tercih ettiği platform olduk. Başardık, doğru yoldayız, kararlıyız. Başarılarımızı geleceğe taşımaya, üyelerimizi küresel rekabette öne çıkaracak çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu ödülü, firma kurucumuz Ali Emek ve tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum.” dedi.