'Trafikte empati hareketi' başlıyor

31 Mayıs 2018

Aysel YÜCEL

İSTANBUL- Türkiye’nin en hızlı büyüyen, tamamı yerli sermayeli akaryakıt markalarından Aytemiz, motosiklet dünyasında fark yaratan projelerine bir yenisini ekliyor. Motorcu Dostu İstasyon Projesi ile başlayan, ardından Elektrikli Araç Şarj Noktaları ve Ücretsiz İnternet gibi sektörde pek çok ilki temsil eden şaşırtan hizmetleriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Aytemiz, şimdi de Motorcu Dostu Trafik ile trafikte karşılıklı anlayışa dayalı yepyeni bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. “Motorcu Dostu İstasyon” projesinin bir ileri aşaması olarak, “Motorcu Dostu Trafik” sosyal sorumluluk projesini “trafikte empati hareketi” söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

‘En önemli hedef karşılıklı empatinin sağlanması’

Projenin en önemli hedefinin, trafikte karşılıklı empatinin sağlanması olduğunu söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Hem araç hem de motosiklet sürücülerinin karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak temel amacımız. Proje kapsamında motosiklet kullanıcılarının kendilerini koruyacak bir kaportaları olmadığından yola çıktık. Dolayısı ile motosiklet sürücülerinin trafikte her şart altında korunup kollanması gerekiyor. Bununla birlikte konuyla ilgili tüm paydaşların da desteğini alıp, sektörün önemli bir temsilcisi olarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi hedefliyoruz. Motorcu Dostu Trafik projesinin daha geniş kitlelere ulaşması ve daha fazla fayda sağlanabilmesi için, konuyla bağlantılı kamu ve özel sektördeki tüm potansiyel ortakları projeyle ilgili bilgilendiriyoruz. Bu ortaklardan, projeye destek olmalarını ve ortak paydada buluşmalarını istiyoruz” diye konuştu. Motosiklet sürücülerinin, güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasının da diğer önemli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Ahmet Eke, “Motosikletlerin trafikte hem saygı gören hem de saygı gösteren trafik paydaşı olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Proje sponsorları; başta Aytemiz olmak üzere Castrol, Unico Sigorta, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu), Yuasa ve destekleyen kurumlar; MKSF (Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), Suzuki ve TMP’nin (Türkiye Motosiklet Platformu) projeye inanarak daha başlangıç aşamasında projenin bilinirliğinin artmasına katkı sağlayacak ve projeye değer katacaklarına dikkat çeken Ahmet Eke “İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri de bir ortak payda altında toplamaya çalışacağız. Tüm medeni ülkelerde olduğu gibi, karşılıklı hoşgörünün hâkim olduğu bir trafik ortamı için bu proje hayati önem taşıyor. Bu birlikteliğin temelini atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Proje kapsamında neler yapılacak?

*Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin de, doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edilecek.

*Kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların “motorcu dostu” bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi için kamuoyu baskısı yaratılmaya çalışılacak.

*Türkiye’de 600 e yaklaşan ve her gün ortalama 200 bin kişinin ziyaret ettiği

Aytemiz istasyonları, konuyu sürekli gündemde tutacak şekilde görsel malzemelerle donatılacak.

*Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda daha hassas olması sağlanmaya çalışılacak.

*Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında proje hatırlatılacak.

*Proje kapsamında sabit bir eğitim alanı, sertifikalı bir eğitim için, öncelikli olarak kurumsal filolar ve bireysel kullanıcıların kullanımına sunulacak.

*En az bir adet kamu spotunun devreye girmesi sağlanacak.

*Güvenlik donanımlarının üzerindeki vergilerin azaltılması konusunda çaba sarf edilecek.

*Haziran ayından itibaren 6 ay boyunca, kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay ile toplamda 24 ilde gezici eğitim programı başlatılacak. Bu eğitimlerin öncesinde yerel ve ulusal medya kullanımları ile eğitim yer ve saatleri duyurulacak.

*Özellikle şehirlerarası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde, Aytemiz istasyonlarında ve otoyol gişelerinde projeye dikkat çekilerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla, motosikletlere reflektörlü bir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtılacak.

*Proje için devreye alınan www.motorcudostutrafik.com.tr web sitesi ve sosyal medya iletişim araçları kullanılarak, proje kapsamında belirlenen hedefler, konuyla ilgili istatistikler, iş ortak ve destekçilerinin gerçekleştirdiği aktiviteler, sabit ve gezici eğitimler hakkında bilgi verilecek.