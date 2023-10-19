Traktör üretimi ilk 9 ayda %25 arttı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de traktör sektörünün, üretim ve satışlardaki gelişimini bu yıl da sürdürdüğünü kaydeden Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Bayramoğlu, ilk 9 ayda yaklaşık 69 bin adet traktör üretildiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artış yaşandığını belirtti. TÜİK’in verilerine göre, 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı 2 milyon 155 bin 455 adet traktörün bulunduğunu aktaran Bayramoğlu, traktör parkın yaş ortalamasının ise 25,5 olduğunu bildirdi.

İhracat 2022’de yüzde 114 arttı

Bu yıl İSO 500 listesinde traktör üretimi yapan 5 firmanın yer aldığına dikkat çeken Bayramoğlu, özellikle önümüzdeki aylarda yatırım planı olan çiftçilerin yüksek enflasyon/düşük reel yatırım araçları beklentisi nedeniyle alımlarını öne çekmeleri ve sübvansiyonlu tarımsal kredi faizlerindeki cazip oranlar, traktöre olan talebi oldukça pozitif yönde etkilediğini söyledi.

Bunun yanı sıra ihracatta da sürekli bir artış trendi söz konusu olduğunu belirten Bayramoğlu, ‘’Traktör ihracatı 2021 yılında yüzde 26, 2022 yılında yüzde 114 ve bu yılın ilk yarısında ise yüzde 14’lük bir büyüme yaşandı. Bu durum, iç pazardaki taleple birleşince sonuçlar doğal olarak firmaların bilançolarına yansıdı’’ dedi.

İlk 8 ayda trafiğe tescilde yüzde 34,6 artış yaşandı

Son verilere göre ağustos ayında 5 bin 72 (2022 ve 2023 model) traktörün trafik tescili gerçekleştiğini paylaşan Bayramoğlu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 seviyesinde artış söz konusu olduğunu vurguladı.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde 51 bin 567 adet traktörün tescili gerçekleştiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6’lık artış yaşandığını aktaran Bayramoğlu, ‘’2023 yılı Ocak-Ağustos dönemini son 5 yılın verileriyle karşılaştırdığımızda ise değişim yüzde 70,9 seviyesinde bulunuyor. Fakat kredilerdeki yavaşlama nedeniyle ekim ayından itibaren trafik tescillerine yansıyan bir yavaşlama olabilir. Bunu da hesaba katarsak pazarın 75-80 bin bandında olmasını bekliyoruz’’ diye konuştu.

Çiftçinin finansmana ulaşımı zorlaştığı için son dönemde traktör satışlarının düşüş eğilimi gösterdiğine işaret eden Bayramoğlu, “Sübvansiyonlu traktör kredilerinde vadelerin kısalığı, yani çiftçilerin ödeyeceği taksitlerin büyük oranda artması, çiftçiden kabul edilen teminat çeşitlerinin sınırlandırılması, kredilerin onaylanma sürelerinin uzaması ve sonucunda ret oranlarındaki artış sektörün finansmanında ana problemler olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Ukrayna ve Rusya ihracat pazarlarında dikkat çekiyor

Traktör endüstrisinin geçen yıl ihracatını (aksam ve parçalar hariç) 585 milyon dolarla kapattığını kaydeden Bayramoğlu, aksam ve parçada ise GTİP kodları tanımlı ana ürünlerin ihracatının 119 milyon dolar olduğunu iletti. Bu yılın ilk yarısında ise sektörde yüzde 14’lük büyüme yaşandığını aktaran Bayramoğlu, ‘’2023 yılı itibariyle en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla ABD, İtalya, Avustralya, Sırbistan, Meksika, Ukrayna, Portekiz, Güney Afrika, Azerbaycan, Fransa, Irak, İspanya ve Rusya oldu. Bu sonuçlara göre son yıllarda Ukrayna ve Rusya’nın ihracat pazarlarımız arasına girdiğini görüyoruz’’ dedi.