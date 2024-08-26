Trakya'da et ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, et ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi.

Denetim sırasında ekipleri dükkanında ağırlayan Edirne'de kasap Ahmet Tintiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin her yönden faydalı olduğunu söyledi. Vatandaşlara en iyi hizmeti, en uygun fiyata et sunmaya çalıştıklarını anlatan Tintiş, "Kendi hayvanlarımızın eti; hem yetiştiriyoruz hem de kesip eti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Biz piyasa için belirlenen fiyatları uyguluyoruz" dedi.