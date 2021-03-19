Trans 33 Lojistik, filosunu Volvo Trucks araçlarla büyütmeye devam ediyor

Hassas yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Trans 33 Lojistik, Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks markasından 5 adet Turbo Compound motorlu Volvo FH500 satın aldı. Böylece şirketin filosundaki araç sayısı, tamamı Volvo Turcks marka olmak üzere, 42'ye ulaştı.

Volvo Trucks tercih etmelerinde araç performansı, markanın yaygın yetkili servis ağı ve Volvo Trucks’ın çözüm ortağı yaklaşımının etkili olduğunu söyleyen Trans 33 Lojistik Yönetim Kurulu Eş Başkanı Emin Arslan, "Volvo Trucks markasını sadece bir araç değil bizim için doğru seçilmiş bir iş ortağı olarak görüyoruz. Bu nedenle yolumuza Volvo Trucks ile devam ediyoruz. Gerek güvenlik, gerek kalite gerekse toplam maliyet anlamında tüm beklentilerimizi karşılıyor. Bunların tümü sebebiyle Volvo Trucks markası bizim için değişmez tercihtir.” şeklinde konuştu.