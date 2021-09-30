TransferGo, C Serisi turda 50 milyon dolar yatırım aldı

Global para transferi şirketlerinden TransferGo; Elbrus Capital ve Black River Ventures liderliğindeki yatırım C Serisi yatırım turunu tamamladı. Şirket, söz konusu turda 50 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu.

Elde edilen finansman, TransferGo'nun müşteri tabanını genişletmek ve gelecek 3-4 yıl içinde 5 kat büyümeye yönelik hedefi desteklemek amacıyla kullanılacak. Son fon toplama işlemiyle TransferGo için bugüne kadar toplanan toplam tutar 77 milyon dolara çıktı.

Tur, aynı zamanda Unlimint'in finansmanını ve aralarında Hard Yaka, VEF, SmartHub ve Milano Investments şirketlerinin de yer aldığı, mevcut yatırımcıların devam eden desteğini de içeriyor. Royal Park Partners, işlem boyunca TransferGo ve hissedarları için özel finansal ve stratejik danışman olarak rol oynadı.

150 pazarda 3,5 milyon müşteriye hizmet sunan TransferGo, şimdiye kadar 6 milyar doları aşan tutarda, 13,5 milyon uluslararası ve yerel işlem gerçekleştirdi.

“Ürün tekliflerimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz”

TransferGo Kurucusu ve CEO’su Daumantas Dvilinskas, yatırıma ilişkin şunları söyledi: “TransferGo olarak herkesin parasını hızlı, güvenli ve ucuz bir şekilde transfer etme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Kurulduğu 2012 yılından bu yana, şirketimizi, dünyanın geneline yayılan 200'den fazla kişiden oluşan bir iş gücüne büyütmüş durumdayız. Ek finansmanla birlikte, büyümemizin bir sonraki aşamasında, tüm Avrupa genelindeki göçmenlere yönelik ürün teklifimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam etmek için daha da güçlü bir konumda olacağız.”

Elbrus Capital Funds'ın Kıdemli Ortağı Alexander Savin ise, “TransferGo'nun son birkaç yıldaki büyümesi; müşterilerini ve müşteri deneyimini her zaman için öncelikli tuttuğunun en büyük kanıtıdır. TransferGo pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanındaki göçmenlerin para göndermeye devam etmesine yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı.