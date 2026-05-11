Transformatör pazarı 140 milyar dolara çıkacak

Sevilay ÇOBAN

Sön­mez Trafo CEO’su Oluş Sön­mez, transformatörlerin enerji arz güvenliğindeki kritik rolü­ne değinerek, dünyanın enerji arz güvenliği ve sürdürülebi­lirlik ekseninde tarihi bir kırıl­ma noktasından geçtiğine işa­ret etti. Sönmez, “AB'nin Yeşil Mutabakat hedefleri ve Sınır­da Karbon Düzenleme Meka­nizması gibi regülasyonlar, artık sadece birer kural değil; tüm küresel enerji altyapısının yeni baştan inşa edilmesi için somut talimat niteliği taşıyor. Transforma­törler işte bu devasa ekosistemde, elektriği bir noktadan diğerine taşırken onun ‘doğru dille’ ko­nuşmasını sağlayan evrensel birer tercüman görevi görüyor. 70 mil­yar dolar olan trafo sektöründe küre­sel büyüklük önümüzdeki 10 yıl içinde 140 milyar dolar seviyelerine ulaşa­cak. Bu da yeşil ve dijital dönüşüm ala­nındaki girişimlerin bir sonucu olarak gerçekleşecek. Türkiye, sahip olduğu teknolojik adaptasyon yete­neğiyle bu dönüşümde sadece bir üretici değil, güven veren bir çözüm ortağı olmayı sür­dürecek” dedi.

“Türkiye küresel oyuncu”

Sektörün yüksek katma de­ğerli üretim vizyonuna dikkat çeken Sönmez Trafo Co-CE­O’su Oğuz Sönmez ise Türki­ye’nin bu alandaki rekabetçi gücünü şirketin yarım asırlık mirasıyla harmanladıklarını ifade etti. Sönmez, “Türkiye transformatör sek­törü, büyük ölçekli üretimlerde sergi­lediği maliyet disiplini ve yüksek kali­te standardıyla bugün küresel devlerle aynı ligde yer alıyor" diye konuştu.