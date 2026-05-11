Transformatör pazarı 140 milyar dolara çıkacak
Elektrik ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Sönmez Trafo, 50. kuruluş yıldönümü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.
Sevilay ÇOBAN
Sönmez Trafo CEO’su Oluş Sönmez, transformatörlerin enerji arz güvenliğindeki kritik rolüne değinerek, dünyanın enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik ekseninde tarihi bir kırılma noktasından geçtiğine işaret etti. Sönmez, “AB'nin Yeşil Mutabakat hedefleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi regülasyonlar, artık sadece birer kural değil; tüm küresel enerji altyapısının yeni baştan inşa edilmesi için somut talimat niteliği taşıyor. Transformatörler işte bu devasa ekosistemde, elektriği bir noktadan diğerine taşırken onun ‘doğru dille’ konuşmasını sağlayan evrensel birer tercüman görevi görüyor. 70 milyar dolar olan trafo sektöründe küresel büyüklük önümüzdeki 10 yıl içinde 140 milyar dolar seviyelerine ulaşacak. Bu da yeşil ve dijital dönüşüm alanındaki girişimlerin bir sonucu olarak gerçekleşecek. Türkiye, sahip olduğu teknolojik adaptasyon yeteneğiyle bu dönüşümde sadece bir üretici değil, güven veren bir çözüm ortağı olmayı sürdürecek” dedi.
“Türkiye küresel oyuncu”
Sektörün yüksek katma değerli üretim vizyonuna dikkat çeken Sönmez Trafo Co-CEO’su Oğuz Sönmez ise Türkiye’nin bu alandaki rekabetçi gücünü şirketin yarım asırlık mirasıyla harmanladıklarını ifade etti. Sönmez, “Türkiye transformatör sektörü, büyük ölçekli üretimlerde sergilediği maliyet disiplini ve yüksek kalite standardıyla bugün küresel devlerle aynı ligde yer alıyor" diye konuştu.