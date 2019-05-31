Tredin, Nissan’ı da portföyüne ekleyecek

31 Mayıs 2019

Fransız Treves firması ve Diniz Holding ortaklığıyla 2000 yılında Bursa’da kurulduklarını belirten Tredin Oto Donanım Genel Müdürü Mehmet Selam "Otomotiv sektörü için araç iç giydirme, ses izolasyon ürünleri, iç trim parçaları, taban ve bagaj halısı ve motor izolasyon parçaları üretiyoruz" dedi. Selam, uzun yıllardan beri Toyota, Oyak Renault, Hyundai, Ford, Tofaş/Fiat ve Honda’ya üretim yaptıklarını söyledi.

Tredin Türkiye, küresel ölçekte 17 ülkede 23 farklı üretim tesisi 600 milyon euro’luk cirosu olan ve 1836’dan beri faaliyet gösteren Treves Grup içerisindeki ikinci büyük üretim tesisi. 460 çalışanla 24 bin metrekarelik alana sahip tesisinde üretim yapan Tredin, bünyesindeki lokal Ürün&Proses Geliştirme Merkezi ile de üretimin yanı sıra kendi 'know-how’unu geliştiriyor. Türkiye’de üretim yapan tüm ana sanayilere ürün veren Tredin, üretiminin yüzde 30’unu Fransa, İngiltere, İspanya, Romanya, Portekiz, Fas, Rusya, Almanya, Meksika, Slovenya ve Japonya’daki araç üreticilerine ihraç ediyor.

2017’den bu yana Jaguar için de üretiyor

Uzun yıllardan beri Toyota, Oyak Renault, Hyundai, Ford, Tofaş/Fiat ve Honda’ya üretim yaptıklarını anlatan Tredin Oto Donanım Genel Müdürü Mehmet Selam, 2017 yılından bu yana Jaguar’a da üretim yapmaya başladıklarını, bu yıl içinde de Nissan’a ihracata başlayacaklarını duyurdu. Yılda 10 milyon adet parça üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Selam, bu yıl sonunda yüzde 30’u ihracat geliri olmak üzere 300 milyon liralık ciro elde edeceklerini aktardı.

Mehmet Selam, “Makroekonomik nedenlerden dolayı satış adetlerimizde bir miktar düşüşler oldu. Sene başında yaptığımız stratejik plan çalıştayında şirket olarak bu dönemi en verimli şekilde geçirmek adına planlarımı revize ettik ve geleceğe güvenle bakacağımız bir yol haritası oluşturduk. Mühendislik ve metot çalışmalarına ağırlık vererek tüm alanlarda kalite ve verimliliği artırmaya odaklandık. Yeni devreye aldığımız projeler ile karlılık ve verimlilik hedeflerine yıl sonu itibariyle ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Hammadde bazında yerlilik oranlarının yüzde 80’i bulduğunu ifade eden Mehmet Selam, müşterileri ile birlikte çalışarak ithal olan ürünleri yerlileştirme çalışmalarına öncelik verdiklerini anlattı.

Öte yandan firma içinde akustik ürünlerin tasarımı, geliştirmesi ve test edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Selam, bu kapsamda ürünlerin bilgisayar destekli modellerinin oluşturulması, oluşturulan modellerin analiz edilmesi, prototip üretimi ve bu prototip ürünlerin test edilerek doğrulanması, ürün doğrulama testlerinin gerçekleştirilmesi gibi Ar-Ge faaliyetleri de yürüttüklerini, önümüzdeki yıl bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi statüsüne ulaşmayı planladıklarını dile getirdi.

Mehmet Selam, yeni projelerin devreye alınması ve verimlilik çalışmaları kapsamında bu yıl 2 milyon euro civarında yatırım öngördüklerini bildirdi.

İnovatif ürünler üzerinde çalışıyor

Tredin olarak ürün portföyünün büyük kısmını oluşturan akustik ürünlerin tasarımı, geliştirmesi ve test edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Mehmet Selam, özellikle Avrupa Birliği’ne paralel olarak güncellenen Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği'ne göre uygun ürünler tasarlanmasına odaklandıklarını vurguladı.

Selam, bu kapsamda değişken yoğunluklu araç ön panel altı sessizleştirici geliştirilmesi, ağırlık azalmasına karşın ses izolasyonu performansını arttıran sünger malzemeli motor bölmesi izolatörleri geliştirilmesi ve sünger yoğunluğu azalmasına karşın aynı ses izolasyonu sağlayan fakat daha hafif izolatör parça geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

2025'e yönelik vizyonu yalın mükemmellik ve pazarda liderlik

2025 vizyonlarını, “Sürdürülebilir yalın mükemmellik ile odak pazarda lider olmak” şeklinde açıklayan Mehmet Selam, bu hedefe ulaşmak için EFQM Mükemmellik modeli, Toyota üretim sistemi ve yalın sistem uygulamaları ile sürekli iyileştirme kültürünü şirket bünyesinde tüm alanlarda yaşam biçimi haline getirdiklerinin altını çizdi.

Selam, “Özellikle stratejik yönetim modeli sistemimiz ve etkin operasyon yönetimi sektörde iyi uygulama örnekleri arasında gösterilmektedir. Ayrıca aralıksız sürdürdüğümüz AR-GE yatırım ve faaliyetlerimiz için çalışan ürün, proje ve proses mühendisliği bölümlerimizle 5 yıllık stratejik planımız dahilinde ürünler ve üretim süreçlerimizde (otomatik hatlar, anlık veri takip yazılımları, modern üretim araçları gibi) geleceğin yüksek teknolojisini Endüstri 4.0 adımları olarak takip ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.