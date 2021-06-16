Trendyol 2 milyar dolarlık yatırım için görüşüyor

Çinli e-ticaret platformu Alibaba'nın ortak olduğu Trendyol'un, küresel yatırımcılardan 2 milyar dolar yatırım almak için görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre görüşmeler halen devam ediyor. Kaynaklardan biri "Yatırım görüşmelerinde Softbank ve Global Atlantic'in yanında diğer küresel yatırımcılar da bulunuyor. Sermaye artışının haziranda tamamlanması ve şirketin 2023 yılı için planladığı halka arz öncesinde hissedar tabanının genişletilmesi hedefleniyor" dedi.

Diğer kaynak bu yıl 10 milyar dolarlık brüt ürün değerine, yani e-ticaret platformu üzerinden satılan ürün değerine ulaşması beklenen şirkete Citi'nin danışmanlık verdiğini söylerken yatırım görüşmelerinin bu ay içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından birisi olan Trendyol daha önce de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmişti.