Trendyol Almanya’ya ‘merhaba’ dedi, sırada 3 Avrupa ülkesi var

Handan Sema CEYLAN

Globalde 55 platformda Türk markalarını satışa sunan Trendyol, ilk yurtdışı ofisini Almanya’da açtı. Lüksemburg ve Amsterdam’da da ofisler açmaya hazırlanan firmanın yeni hedefi; Londra ile İngiltere’de büyümek. Yurtdışı pazarlara bilinçli olarak öncelikle en güçlü olduğu alan olan moda kategorisi ile giren Trendyol, zaman içinde Türkiye’deki gibi bir ürün çeşitliliğini yurt dışına da sunacak. Bir grup basın mensubu ile Almanya’nın başkenti Berlin’de buluşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Biz ‘yüzde 100 Made in Türkiye’ damgalı ürünleri global arenaya taşıyarak ülkemizin e-ihracatına ve döviz girdilerine önemli katkı sunmayı hedefliyoruz. Yıl sonunda Almanya pazarında 400 milyon Euro gelir hedefliyoruz, önümüzdeki 3 yıl içinde de bu rakamı 3 milyar Euro’ya çıkaracağız. Alman müşterileri tarafından da hem kabul gördük hem beğenildik” diye konuştu. En büyük avantajlarının Türkiye’deki üretim ekosistemi olduğunu kaydeden Çetin, şunları söyledi: “Türkiye'de 300'den fazla üreticimiz var, bu markaları bizim için üreten. Bizim onlara yaptığımız bu ihracat kapılarını açmak. Rakiplerimiz, arkamızdaki üretim gücü ve marka desteğini biliyorlar. Şimdiden bizle beraber 50’ye yakın Türk markasını Almanya pazarına soktuk. Hakkari’deki üreticinin tesbihini Berlin’de müşteriye ulaştıracağız. Yolculuğumuz başladı.”

Ciromuzun 3’te biri e-ihracattan gelecek

Almanya’nın e-ticarette çok rekabetçi bir pazar olduğunu, sektörde çok büyük oyuncular bulunduğunu vurgulayan Çetin, “Bunların içinde dördüncü oyuncu olmayı başardık, yılbaşına dek üçüncülük hedefliyoruz. 2022 senesinde buradaki ihracatımızı 1 milyar Euro’ya çıkarmak istiyoruz. Şu an itibariyle Avrupa’da 70’e yakın istihdamımız var, bunun yarısı Almanya’da. Yakın zamanda Lüksemburg ve Amsterdam’da açılışlarımız olacak, sonraki hedefimiz de Londra. Avrupa ve uluslararası serüvenimizin daha başındayız. Hedefimiz önümüzdeki 5 sene içinde ciromuzun 3’te birinin e-ihracattan gelmesi. Avrupa’nın ortasında şu an çok büyük bir depo yatırımımız var. Hedefimiz Türkiye’den getirdiğimiz ürünleri buralara daha çabuk dağıtımını yapmak. 2023 yılında toplam global satış hacmi hedefimiz 1 milyar dolar” diye konuştu.

Almanya’da müşterinin sadece yüzde 30’u

Türk Şu an Almanya’daki müşterilerinin yüzde 30’unun Türk, yüzde 70’inin Alman olduğu bilgisini veren Çetin, “Sepet ortalaması 60-65 Euro bandında. Türkiye’den Almanya’ya teslimat süremiz yaklaşık 4 gün. Bazı ürünlerde 2 güne kadar düşüyor. Yine de süreyi hızlandırmak istiyoruz. SimilarWeb verilerine göre, Almanya’daki en hızlı büyüyen ikinci platformuz. Almanya’da 1 milyon kişi aplikasyonumuzu indirdi. 2021’de Almanya’ya 90 milyon Euro ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl sonunda rakam 400 bin Euro’ya ulaşacak” diye konuştu. Çetin, Türkiye’de günde 1 milyon paket çıkardıklarını, yurt dışına ise günlük çıkan paket sayısının 60 bin olduğunu aktardı. Çetin, Alman futbol takımlarının da şimdiden sponsorluk için kapılarını söyledi.

“Yılbaşına kadar bir satın alma yaparız”

Bizim hedef alanımız Avrupa ve Ortadoğu. Ortadoğu’dan gelip bizi satın al diyen platformlar var. Birleşik Arap Emirlikleri avantajlar barındırıyor. Ama asıl cazip pazar Suudi Arabistan. Bütün yatırımcılarımız büyüme stratejimizi son derece destekliyor. Çok aktif bir şekilde hem Avrupa’da hem Ortadoğu’da ciddi şirket ortaklıkları, ciddi şirket alımlarını da şu anda inceliyoruz. Yani yılbaşına kadar bunlardan en azından bir tanesini gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

“Çalışan mühendis sayısı 3 bin 500’e çıkacak”

Kadın üreticiler ve Anadolu’daki satıcılara büyük önem veriyoruz. Bir KOBİ veya esnaf Trendyol ekosistemine katıldığında cirosu yüzde 85, istihdamı yüzde 68 artıyor. Bunları ölçebiliyoruz. 2021 yılında 3 büyük il dışında Trendyol’da bulunan satıcı sayısı 42 bin iken, bu sayı bir yıl içinde 3 katına çıktı ve 127 bine ulaştı. Bu yıl ülkemizde 3 önemli yatırımımız olacak. Trabzon, Adana ve Ankara’da açacağımız üç depo ve aktarma merkezi ile 4 bini aşkın istihdam sağlayacağız. 400 bin metrekare olan operasyon alanımız 1 milyon metrekareye çıkacak. Trendyol bünyesinde çalışan mühendis sayımızı da bin 500’den 3 bin 500'e çıkararak, Ar-Ge çalışmalarımıza da hız kazandıracağız. Yüzde 90’ından fazlası KOBİ ve esnaf olan 260 binden fazla satıcımıza ürünlerini dijital ortamda pazarlayıp müşterilerle hızlı bir şekilde buluşturabilme imkanı sağlıyoruz, artık günde 1 milyonun üzerinde satışımız var.

“HALKA ARZ İÇİN AVRUPA’NIN EN BÜYÜK E-TİCARET ŞİRKETİ OLMAYI BEKLİYORUZ”

Her teknoloji şirketi gibi bizim de halka açılma planımız var ama acelemiz yok. Halka arzımızı yaptığımızda Türkiye ve Avrupa’nın en büyük e-ticaret şirketi olarak halka arz yapmak istiyoruz, hedefimiz o.