Trendyol, Avrupa'ya açıldı

02 Ekim 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Giyimden dekorasyona, kozmetikten elektroniğe kadar uzanan çeşitli kategorilerde satış yapan Trendyol, yeni bir hamleyle Avrupa’ya açıldı. Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret yapan şirketlerinden biri olan Trendyol, bu yeni hamleyle global dünyada yerini almış oldu.

Şirketin yaptığı Avrupa operasyonu, 27 ülkeyi kapsıyor. Modanın başkenti İtalya başta olmak üzere Zara, Mango gibi hazır giyim devlerinin ülkesi İspanya da satışa başlanan ülkeler arasında. E-ticarette iddialı bir oyuncu olarak Avrupa'ya açılan şirket İngiltere, Fransa, Danimarka, Yunanistan, Hollanda, Finlandiya'da da hizmet verecek.

Avrupalı müşterilere 20 euro indirim kodu

Şimdilik belli kategorilerde satışa başlanan alışveriş sitesinde giyim, ayakkabı ve çanta ürünleri yer alıyor. Euro para birimi üzerinden etiketi bulunan ürünler, müşterilere 5-7 gün arasında ulaştırılacak.

Şirket, ilk siparişe özel 20 euroluk indirim kodu ile Avrupalı müşterilerine hizmete başladı. Giyimde ağırlıklı olarak kendi markası olan Trendyol Milla etiketli ürünler bulunuyor. Avrupalılara moda satacak olan şirket, zamanla kategorileri ve ürünleri genişletecek. Avrupa operasyonuyla büyümede önemli adım atmış olan Trendyol’un kurucusu Demet Suzan Mutlu, haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Mutlu'nun 2010 yılında kurduğu şirket, altı ay gibi kısa bir sürede ABD merkezli yatırım şirketi Tiger Global’den yatırım aldı. Sonraki yıllarda hızlı büyümesini sürdürerek dikkatleri çekti ve yeni yatırımcılara da kapı açtı. Google, Amazon, Groupon, Zynga, Twitter gibi önemli şirketlerin yatırımcısı Kleiner Perkins ve Avrupa Kalkınma Bankası da Trendyol'un yatırımcıları arasında yer aldı.

2018 yılında ise Alibaba Group, Türkiye’nin o güne kadarki en büyük internet yatırımını yaptı. Böylece şirketin hem yatırımcısı hem de stratejik ortağı oldu.