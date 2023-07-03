Trendyol Dünya KOBİ Günü’nü kutluyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek olan Trendyol’da satış yapan KOBİ ve esnafların yüzde 93’ü şirket performanslarının artırdığını vurguluyor.

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek oluyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki yüzbinlerce KOBİ ve esnafın milyonlarca müşteriyle buluşmasını sağlayan Trendyol, KOBİ’lerin ve esnafların büyümesine katkı sağlıyor.

Bağımsız araştırma kuruluşu PAL’in, Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri Temmuz 2022 verilerine göre Trendyol ile büyüyen KOBİ’lerin ve esnafın gerçekleştirdiği büyüme dikkat çekti. Rapora göre Trendyol’daki satıcıların yüzde 99’u KOBİ’lerden oluşurken, Trendyol’da satış yapan KOBİ ve esnafların yüzde 93’ü şirket performanslarının artırdığını vurguladı.

83 bin satıcı da Trendyol’da satışa başladıktan sonra daha önce satmadığı bir ürünü Türkiye’de üretmeye başladı. Raporda ayrıca, Trendyol’da satış yapan KOBİ ve esnafların yüzde 87’si tüketici ve pazarı daha iyi tanıdığını, yüzde 87’si satış ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirdiğini, yüzde 83’ü müşteri deneyimini iyileştirdiğini, yüzde 82’si operasyonel verimliliği artırdığını belirtti.

KOBİ’ler, ilk yıl % 10, ikinci yıl %20 daha fazla büyüyor

Danışmanlık şirketi SEAL’ın, Trendyol için hazırladığı 2018-2021 ‘Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’ verilerine göre ise Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla; Trendyol satışının gerçekleştiği ilk yıl yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yapıyor. Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla, satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 6.43, bir sonraki yıl ise yüzde 12.3 daha fazla çalışan istihdam ediyorlar.

Aynı zamanda Trendyol satıcıları, benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandığında satışın gerçekleştiği yıl ve bir sonraki yıl iki kat daha fazla patent, marka tescil ve faydalı model başvurusu yapıyor. Rapora göre, Trendyol’da satış yapan firmalar, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 13.9, bir sonraki yıl ise yüzde 22 daha fazla kadın istihdam ediyor.

KOBİ’lere yüzlerce farklı eğitim sunuyor

Trendyol, sahip olduğu bilgi ve birikimi Trendyol Akademi aracılığıyla KOBİ ve esnafa sunuyor. KOBİ ve esnaflar, Trendyol Akademi’de satış artırma, ürünlerini öne çıkarma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce eğitime ve içeriğe ulaşıyor, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor.

Trendyol Akademi eğitimlerine katılan her KOBİ ve esnafa özel e-ticaret danışmanları atanıyor, süreçler, operasyon ve performansları konusunda bu işletmeler düzenli olarak bilgilendiriliyor. Satıcılar, aynı zamanda tüm işlerini takip ettikleri satıcı paneli içerisindeki raporlar bölümü sayesinde hem kendisinin en çok satan ürünlerini hem Türkiye’de en çok satan ürünleri görebiliyor, satış artırıcı ve operasyonel süreçlerini iyileştirici aksiyonlar alabiliyor ve Trendyol satıcı paneli üzerinden kampanyalara katılabiliyor.

Afet bölgesindeki 35 bin satıcı e-ihracatçı olacak

Trendyol, afet bölgesi için de uzun vadeli ve kalıcı destek hedefliyor. Trendyol’un afet bölgesindeki satıcılarının 2022 yılındaki ticaret hacmi 10,5 milyar TL’ydi. Bu yıl için 16 milyar TL’lik ticaret hacmi hedefi koyduğu afet bölgesindeki satıcıların, bu hedefi yakalaması için çalışmalarını sürdüren Trendyol, depremden etkilenen bölgeye 3 yılda toplamda 70 milyar TL’lik ticaret hacmi sağlayacak. Satıcılarını Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere tüm dünyada satış yapabilir hale getirmeyi planlayan Trendyol, teknoloji, eğitim ve dil entegrasyonu başta olmak üzere her türlü desteği sunacak.

Yerli üreticileri Azerbaycan ile de buluşturuyor

Almanya’daki müşterilerine özel açtığı trendyol.com/de ve İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerine özel açtığı trendyol.com/en siteleri üzerinden Türk üreticileri Avrupa’nın 27 ülkesiyle buluşturan Trendyol, ayrıca Mayıs ayında faaliyetlerini başlattığı Azerbaycan’daki müşterileriyle de yerli üreticilerin ürettiği ürünleri bir araya getiriyor. Bununla birlikte, 90’a yakın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yerli üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyor.

‘Aylık 50 siparişten, günlük 450 siparişe…’

E-ticarete pandemi öncesinde başlayan firmalardan olan Viyalente, bu sektördeki 5’inci yılını geride bıraktı. E-ticarete ilk başladıklarında 1 çalışanları bulunduğunu ve aylık 50 sipariş aldıklarını kaydeden Viyalente firması yetkilisi Hasan Karaoğlu, “Şu an ise günlük minimum 450 sipariş alıyoruz. Bununla birlikte 15 kişiyle birlikte çalışmaya başladık, her yıl artarak ilerliyoruz ” dedi.

‘Bizi KOBİ yapan Trendyol’a teşekkürler’

Bir yıl önce bir bilgisayar, bir masayla yola çıktıklarını ifade eden Ferzolaio firması yetkilisi Yusuf Kızılboğa, “İlk siparişin heyecanını hala hatırlarken 1 yıl sonra 70 bini aşkın siparişle ülkemizin her yerine ulaşan kocaman bir aile olduk. Dijitalleşen dünyada küçük işletmelere verdiği destek ve dürüst ticaret ahlâkıyla Türkiye’nin Trendyol’una ve bizi büyüten, KOBİ’leşmemize vesile olan tüm müşterilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sıfırdan başlayıp, bugün Türkiye’nin her yerine ulaşabildiğimiz için ‘Trendyol Benim’ diyebiliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Trendyol’un desteğiyle büyüdük’

E-ticaret sektörüne 2019 yılında 2 kişi ile adım attıklarını kaydeden Seay firması yetkilisi Aykut Bulunmaz, “2021 yılında Trendyol ile tanıştık. Şimdi ise kategorimizin en çok satanı olmayı başardık ve 8 kişilik bir ekibe sahibiz. Bu konuda Trendyol’un da desteği ile bu zamana kadar geldik. Bundan sonraki süreçlerde kendimizi daha çok geliştirmeyi ve kategori ağacımızı yükseltip markamızı büyütmeyi hedefliyoruz. Bize bu zamanda arkamızda olan Trendyol’a sonsuz teşekkür ederiz” dedi.