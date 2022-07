Trendyol, e-ihracat ile KOBİ’leri dünyaya açıyor

Takip Et

Trendyol, yerli KOBİ’lerin ürünlerini e-ihracat ile yurt dışındaki müşterilere ulaştırıyor. Almanya’daki müşterilerine özel açtığı trendyol.com/de ve trendyol.com/en siteleri üzerinden Türk üreticileri Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturan Trendyol, ayrıca 50'den fazla global e-ticaret platformu aracılığıyla da yeri üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyor.

2021'de Avrupa’dan Ortadoğu ve Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Trendyol’da bulunan yerli ürünlerin dünya genelinde 4 milyon müşterisi bulunuyor. 2023’te ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirleyen ve e-ihracat için önümüzdeki üç yılda 500 milyon dolar yatırım yapmayı hedefleyen Trendyol, 5 yıl içinde e-ihracatın toplam satışları içerisindeki payını yüzde 33’e çıkarmayı planlıyor.

E-ihracatta Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliği

Trendyol, Türkiye’nin en büyük işvereni ve ihracat gücü olan perakende sektörünü desteklemek amacıyla Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile bir iş birliğine imza attı. Trendyol bu kapsamında, BMD üyesi olan Türk markalarını global pazarlara taşıyarak milyonlarca müşteri ile buluşturuyor. Bu sayede Türkiye’ye döviz girişi artarken Trendyol’un global e-ticaret sitelerindeki ihracat payı da büyüyor.

KOBİ’ler ve esnaf dijitalleşirken büyüyorlar

E-ihracat planlarına hız veren Trendyol, Türkiye’deki yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek oluyor. Platforma katılan satıcılara ilk günden itibaren teknoloji, pazarlama, finansman, operasyon ve eğitim alanında destek sağlanıyor. Trendyol, global dijital ekonomi için yerli üreticilerin dijitalleşmesine katkı sağlayarak onları e-ihracata da hazırlamış oluyor.

30 milyonu aşkın müşteriye ulaşıyorlar

Türkiye'nin dört bir yanındaki esnaf, KOBİ ve yerli üreticiler Trendyol sayesinde dijitalleşirken ürünlerini 30 milyondan fazla müşteriyle buluşturuyorlar. Özellikle Anadolu illerindeki satıcıların yeni müşteri gruplarına ulaşmalarını sağlayan Trendyol, esnaf ve KOBİ’lerin gelirlerinin artmasına ve işlerinin büyümesine önemli katkıda bulunuyor.

Yöresinden ürünler milyonlarla buluşuyor

Daha fazla esnaf, KOBİ ve üreticiyi dijitalleştirmek için farklı iş birlikleri gerçekleştiren Trendyol, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ‘Yöresinden Ürünler’ programını başlattı. Trendyol, Türkiye’de yetişen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş 688 çeşit coğrafi işaretli ürünü ‘Trendyol Yöresinden Ürünler’ butiğinde müşterilerine ulaştırıyor.

Müşteriler, ihtiyaç duydukları coğrafi işaretli ürünlere yöresinden tek tıkla ulaşabiliyor. Trendyol, böylece sürdürülebilir kalkınmaya ve ürünün gerçek sahibi olan yerli üreticilerin gelirlerinin artmasına da katkı sağlıyor. Coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkarak Anadolu’daki üreticilere ve yerel üretime destek olan Trendyol, pazarlama, finans, operasyon ve eğitime yönelik destekleriyle de yerel üreticileri güçlendiriyor.

Programa katılan satıcılara; özel komisyon indirimi, reklam pazarlama desteği, operasyonel süreçlerde özel destek, Trendyol Akademi ile e-ticaret eğitimleri, kurumsal anlaşmalı fiyatlar üzerinden kargo gönderimi ve özel e-ticaret danışmanları aracılığıyla geniş imkanlar sunuluyor.

Kadın kooperatiflerine destek

Kadınların dijital ekonomide etkin şekilde var olması için teknoloji, finansman, pazarlama ve eğitim ile onları destekleyen Trendyol, kadın girişimcilerin ürünlerini müşterileriyle buluşturarak işlerini büyütmelerine katkı sağlıyor. Bir işletmede yüzde 50'den daha fazla hisse sahibi olan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri, Trendyol'un kadın KOBİ destek programı ‘Güçlü Kadınlar Programı'na kolayca başvurabiliyor. Yüzde 80'e varan komisyon indirimi sunulan program kapsamında reklam, pazarlama, eğitim, entegrasyon ve banka desteği de veriliyor.

Pandemi döneminde Trendyol'da satışa başlayan Taha Mertcan Ok ve Cahit Uslu, köylerinde kalkınma hareketi başlattı. Büyükşehirden ayrılarak memleketleri Manisa Kırkağaç'ın Öveçli Köyü'ne geri dönen iki kuzen, 300 kişilik köylerinde herkese istihdam yaratmayı hedefliyor.

“Manisa’dan Kars’a zeytinyağı satıyoruz”

Zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Taha Mertcan Ok, pandemi döneminde işlerinin bıçak gibi kesildiğini, ancak aynı dönemde çıkış yolunu e-ticarette bulduğunu söyledi. Ok, "Bir aile markamız vardı ancak pazara ulaşma anlamında istediğimiz başarıda değildi. 2020 yılında pandemi başladığında işlerimiz tamamen durdu. Üniversite hayatım boyunca kendi markamı kurarak hem ailem hem de köy halkıyla birlikte bir şeyler yapmak istiyordum. İşlerimiz durduğunda harekete geçtim ve markamız ‘Organik Teyze’ ile Trendyol'da satışa başladık. İkinci gün sipariş geldi, çok kısa sürede Türkiye'nin birçok yerinden sipariş almaya başladık. Bir buçuk ayda satmayı planladığımız ürünleri bir haftada sattık. Kars'a zeytinyağı satabileceğimizi hayal bile edemezken bugün Kars'a zeytinyağlarımızı gönderiyoruz. E-ticaret sayesinde Türkiye'nin her yerine ulaşabiliyoruz. Trendyol bize fırsat eşitliği yarattı." dedi.

Köy halkına istihdam

Pandemi döneminde profesyonel işini bırakıp eşiyle birlikte memleketine dönen ve üretime başlayan Cahit Uslu ise "Karşı Köyden markamızı kurarak Trendyol'da satışa başladık. Bugün sirke, salça, sebze ve meyve kurusu, bitki çayları, reçel, marmelat ve pekmez grubundan oluşan 120 çeşit ürünü tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Köy ve bölge halkına istihdam sağlıyoruz. Köydeki üreticilerimizden meyve ve sebzeleri alarak işliyoruz. Tesisimizde hammadde ayıklamadan üretime kadar yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Bunların çoğu kadınlardan oluşuyor. Hedeflerimiz arasında e-ihracat var." diye konuştu.

