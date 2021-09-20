Trendyol GEL-Al sayısı 11 bine ulaştı

Trendyol’un geçen yıl hizmete aldığı ve bir yılda yaklaşık 2 milyon Trendyol müşterisinin tercih ettiği Trendyol Gel-Al nokta sayısı 11 bine ulaştı.

Evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercihi olan Trendyol Gel-Al noktaları esnafın da ek gelir kazanmasına imkan sunuyor.

Müşteriler siparişlerini anlaşmalı esnaflardan ve kargo şubelerinden veya kargo otomatlarından 7 gün 24 saat kolayca teslim alabiliyor.

Kargo otomat sayısı 4 katına çıkarılacak

Trendyol’dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol Gel-Al noktası olmak için başvuru yapan esnafların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Trendyol Gel-Al noktası olan 5 bin esnaf, kargo dağıtımı ile ek gelir sağlarken, Gel-Al noktası olmalarının işlerine de fayda sağladığını belirtiyor. Haftanın en az altı günü açık olan, dükkanında internet erişimi bulunan ve paketleri güvenli bir şekilde muhafaza edeceği yere sahip olan esnaflar Trendyol Gel-Al noktası olabiliyor.

Trendyol Gel-Al noktaları arasında yer alan kargo otomatları da 7 ilde 500 adede ulaşırken, bu sayının gelecek yılın sonunda dört katına çıkması hedefleniyor. Kargo otomatları gelecek yıl 24 ilde Trendyol müşterileriyle buluşacak.