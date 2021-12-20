Trendyol, ‘İş Ortağı Buluşmaları’nın ilkini Kayseri’de gerçekleştirdi

E-ticaret platformu Trendyol, ‘İş Ortağı Buluşmaları’ndan ilkini Kayseri’de gerçekleştirdi. Kayseri’deki satıcılarıyla bir araya gelen Trendyol, İş Ortağı Buluşmaları’nı yurt genelinde düzenlemeyi planlıyor.

İş Ortağı Buluşmaları’na Kayseri’den başladıklarını, bundan sonra tüm Türkiye’yi dolaşacaklarını söyleyen Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, “Kayseri ticaretin merkezi bir kent. Kayseri’nin e-ticaret açısından da büyük bir potansiyeli var. Kayseri’deki satıcı sayımız 2019 yılından bu yana yüzde 175 artarak yaklaşık 5 bine ulaştı. Son bir yıl içinde platformumuz üzerinden Kayseri’den tüm Türkiye’ye 4 milyonu aşkın ürün satışı gerçekleşti. Kayseri’deki satıcılarımız toplam cirolarını son 2 yılda yüzde 460 artırdılar. Ülke ekonomisi için olduğu kadar e-ticaret sektörü için de önemli potansiyel barındıran Kayseri, Trendyol platformunda en fazla ciroyu yapan beşinci il konumunda. Bu tablo e-ticaretin yerel kalkınmaya, istihdama ve ekonomik büyümeye verdiği katkıyı çok net bir şekilde ortaya koyuyor.” diye konuştu.

“Ülkeye 1,5 milyar dolar değerinde yabancı yatırım getirdik”

Bu yıl tamamladıkları yatırım turuyla Türkiye’nin ilk decacorn’u olduklarını söyleyen Acar, Trendyol’un 16,5 milyar değere ulaştığına ve Türkiye’ye 1,5 milyar dolar değerinde yabancı yatırım getirdiğine dikkat çekti.

Söz konusu kaynakla platformda yer alan işletmelerin e-ticaret deneyimlerini iyileştireceklerini kaydeden Acar, “Bu doğrultuda teknolojiye, lojistiğe, insan kaynağına ve e-ihracata yatırım yapacağız. Bugün Kayseri’deki bir işletme Trendyol üzerinden İstanbul’a satış yaptığı gibi, yakın zamanda Berlin’deki, Paris’teki, Londra’daki müşteriye de doğrudan ihracat yapabilir hale gelecek. Şu anda e-ihracat için lojistik, depolama, teknoloji başta olmak üzere tüm altyapı yatırımları için yoğun şekilde çalışıyoruz. Türk üreticilerin ürünlerini doğrudan Avrupalı müşterilere göndermesini sağlayacağız. Ülkemiz için katma değeri yüksek bir e-ihracat köprüsü kuracağız. Önümüzdeki dönemde de satıcılarımızın işlerini büyüterek; istihdam, üretim ve e-ihracat alanlarında sağlayacağımız ilerlemelerle ülke ekonomimize sağladığımız faydayı daha da artıracağız." şeklinde konuştu.

“Ülkemizin e-ticaret hacminin 2 katına çıkabileceğini öngörüyoruz”

E-ticaretin işlerini büyütmek isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan ise şunları kaydetti: “Dijitalleşme hayatımızın her alanına girmiş durumda. Milyonlarca işletme şu anda e-ticaret üzerinden ürünlerini dünya genelinde ve Türkiye’de milyarlarca tüketici ile buluşturuyor, üretim faaliyetlerini sürdürüyor. E-ticaret sayesinde tüketiciler de çok sayıda nitelikli ürüne kolayca ulaşabiliyor. E-ticaret büyüdükçe işletmelerin cirosu, tüketicilerin de refahı artıyor. Türkiye’de e-ticaret konusunda henüz yolun başındayız. 2019 verilerine göre Türkiye’de tüketicilerin yüzde 34’ü alışverişlerini e-ticaret üzerinden yaparken, AB ülkelerinde bu oran yüzde 70 civarında. Türkiye’de perakende satışı yapan firmaların sadece yüzde 5’i e-ticarette yer alırken, bu oran Avrupa’da yüzde 9. Şu anda ülkemiz e-ticaret hacmi ne kadar yüksek gözükse de bunun 2 katına çıkabileceğini öngörüyoruz. Trendyol’un e-ihracat açılımının da Türk üreticilerin ürünlerini yurtdışındaki müşterilerle doğrudan buluşturması açısından çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum.”

"E-ticaret, kurumsallaşma ve markalaşmaya da katkı sağlıyor"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal ise "Bugün Kayseri'nin sanayi üretimi ve e-ticaretteki yeri, bize gelecek için umut veriyor. Kayseri'nin bu konumu girişimcilerin işini her zaman geliştirmeye açık olduğunun en önemli göstergesidir. Pandemi süreci tüm dünyada ticareti, alışkanlıkları, tüketim biçimlerini değiştirdi. Daha önce cep telefonuna bile uzak olan insanlar alışverişlerinin neredeyse tamamını internet üzerinden gerçekleştirir hale geldi. Bizim de yeni düzene ayak uydurmamız gerekiyor. 2020 yılında dünya perakende sektörü 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmış vaziyette. Bunun 4,9 trilyon doları e-ticaretten geliyor. 2023 yılında ise e-ticaretin de büyümesiyle perakende sektörünün büyüklüğünün 60 trilyon dolara, e-ticaret pazar payının ise 15 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Bu büyük pazardan Türkiye'nin daha fazla pay alması gerektiğini düşünüyoruz. E-ticaret iş hacimlerimizi ve cirolarımız artırırken, işimizi daha da büyütmemiz için gerekli olan kurumsallaşma ve markalaşmaya da önemli bir katkıda bulunuyor." dedi.