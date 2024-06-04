Trendyol kararına “ceza sembolik kaldı” itirazı

Nagihan KALSIN

İki kurul üyesi, “Ceza miktarının 61 milyon 342 bin TL değil, 552 milyon 85 bin 629 TL olması gerektiğinden kurul tarafından sembolik seviyeden belirlenen idari para cezası takdirine ilişkin çoğunluk görüşüne katılmıyoruz” itirazında bulunuldu. Gerekçeli kararda, Trendyol’un rekabeti ihlal ettiği iddialarına ilişkin yapılan incelemelere ve inceleme sonucunda elde edilen delillere ilişkin ayrıntılı belgelere yer verildi.

Kararda Trendyol’un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği değerlendirildi.

Piyasada yarattığı zarar görmezden gelindi

İki kurul üyesinin gerekçeli kararında şu ifadelere de yer verildi:“Trendyol’un hakim durumda olduğu çok kategorili e-pazaryeri moda kategorisi üzerinden sunulan perakende pazarında rakiplerine kıyasla önemli bir pazar gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Nihai kararda, teşebbüsün piyasadaki gücü ve rekabet karşıtı davranışların piyasada yarattığı zarar görmezden gelinerek, Trendyol hakkında uygulanacak temel para cezası oranının sembolik bir oranda belirlenmesi yönetmeliğe uygun olmadığı gibi adil de değildir.

Nitekim kurulun, teşebbüslerin piyasadaki gücü ve ihlal konusu davranışlar bakımından benzer nitelik arz eden ve Trendyol ile muadil olarak kabul edilebilecek Google Android, Google Adwords, Google Shopping ve Facebook kararlarında, mevcut karara kıyasla çok daha yüksek olacak şekilde, üst sınırdan veya üst sınıra yakın temel para cezası başlangıç oranları belirlenmiştir.”