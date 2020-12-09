Trendyol, KOBİ'lere yönelik ikinci destek paketini hayata geçirdi

Trendyol, iş ortağı KOBİ'lere yönelik desteklerine devam ediyor. Bu kapsamda "Trendyol KOBİ Destek" programının ikincisini hayata geçirdi.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, nisan ayında Trendyol KOBİ Destek'i başlatan platform, 100 milyon liralık ikinci destek paketini duyurdu. İkinci KOBİ Destek Paketi kapsamında Trendyol, iş ortağı KOBİ'lere ocak-şubat aylarında toplam 100 milyon lira değerinde finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunacak. Trendyol pazar yerindeki on binlerce KOBİ, bu destekten faydalanacak.

50 milyon liralık finansman, 50 milyon liralık pazarlama desteği

Trendyol, İkinci KOBİ Destek Paketi kapsamında tüm kategorilerdeki on binlerce KOBİ iş ortağı için vade indirimini sürdürüyor. Platform, KOBİ'lere bu yolla toplam 50 milyon lira finansman desteği sunacak. Güçlü pazarlama iletişimi ile platformda satış yapan KOBİ'lerin görünürlüklerini artıran Trendyol, 50 milyon liralık ek kaynak ayırarak pazarlama desteğini de artıracak. Trendyol, eğitimlerle KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sağlamayı sürdürecek.

"Bir yılda 260 milyon lira değerinde destek sağlamış olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, "Türkiye'nin Trendyol'u olarak pandemi döneminde ülkemiz için var gücüyle çalışan KOBİ'lerimizin yanındayız. Pandeminin, iş ortağımız KOBİ'ler üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla nisanda Trendyol KOBİ Destek Paketi'nin ilkini açıklamıştık. Şimdi 100 milyon liralık destek içeren ikinci paketi KOBİ'lerimize sunuyoruz." dedi.

Pandeminin başladığı günden bu yana iş ortakları olan KOBİ'lerle birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirten Acar, şunları kaydetti: "Bu zor zamanlarda bizimle birlikte sorumluluk alan KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. KOBİ Destek Paketi'nin ilkinde destek tutarını iki aylığına 80 milyon lira olarak açıklamıştık. Daha sonra süreyi uzattık ve KOBİ'lere nisandan bugüne kadar 160 milyon lira tutarında destek sağladık. Bu sayede on binlerce KOBİ'nin pandemiyle bozulan nakit dengesinde iyileşme sağladık. Pandeminin ekonomimiz üzerindeki etkileri ve bununla birlikte KOBİ'lerin de destek ihtiyacı devam ediyor. Bu ihtiyacı karşılamak için biz de 100 milyon liralık ikinci destek paketimizi devreye alıyoruz. Bir yılda toplam 260 milyon lira değerinde destek sağlamış olacağız. Finansal ve pazarlama desteklerine ek olarak Trendyol Akademi ile satış artırma, ürünlerini öne çıkartma, dijital pazarlama, kampanya yönetimi, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce seminer ve içerik sunuyoruz. KOBİ'lerimiz ücretsiz eğitimlere ve konferanslara katılarak hızla dijitalleşiyor. Hedefimiz, KOBİ'lerimizin işlerini sorunsuz sürdürmelerini sağlamak ve e-ticaretle büyümelerini desteklemek."