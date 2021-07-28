  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Trendyol, Satıcı Bilgi Merkezi’ni hizmete aldı
Takip Et

Trendyol, Satıcı Bilgi Merkezi’ni hizmete aldı

Trendyol, e-ticarette satış yapan ve yapmak isteyen herkesin, aradığı her türlü bilgiye ulaşabileceği Satıcı Bilgi Merkezi'ni KOBİ ve esnafların hizmetine sundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi faaliyete geçti. Uygulama sayesinde dijitalde faaliyet gösteren işletmeler, e-ticarete ve Trendyol'a ilişkin tüm bilgilere artık tek kanaldan ulaşabilecek.

Satıcılar, merak ettikleri sorulara cevap bulurken, ihtiyaç duydukları konularda Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi'ne başvurarak destek alabilecek.

Türkiye'nin dijital e-ticaret kütüphanesi Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi ile mevcut ve potansiyel satıcılar, sipariş süreç yönetiminden operasyona, satış artırmadan pazarlamaya, ödemeden fatura işlemlerine kadar e-ticaret sektörü ve Trendyol süreçleri ile ilgili merak ettikleri tüm detaylara erişebilecek.