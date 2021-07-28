Trendyol, Satıcı Bilgi Merkezi’ni hizmete aldı
Trendyol, e-ticarette satış yapan ve yapmak isteyen herkesin, aradığı her türlü bilgiye ulaşabileceği Satıcı Bilgi Merkezi'ni KOBİ ve esnafların hizmetine sundu.
Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi faaliyete geçti. Uygulama sayesinde dijitalde faaliyet gösteren işletmeler, e-ticarete ve Trendyol'a ilişkin tüm bilgilere artık tek kanaldan ulaşabilecek.
Satıcılar, merak ettikleri sorulara cevap bulurken, ihtiyaç duydukları konularda Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi'ne başvurarak destek alabilecek.
Türkiye'nin dijital e-ticaret kütüphanesi Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi ile mevcut ve potansiyel satıcılar, sipariş süreç yönetiminden operasyona, satış artırmadan pazarlamaya, ödemeden fatura işlemlerine kadar e-ticaret sektörü ve Trendyol süreçleri ile ilgili merak ettikleri tüm detaylara erişebilecek.