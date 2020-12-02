Trendyol tedarikçileri, kasımda 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdi

Trendyol, on binlerce tedarikçisiyle birlikte Kasım’da düzenlediği “Süper İndirim Günleri" ve “Efsane Günler” kampanyalarıyla tamamladı.

Şiketten yapılan açıklamaya göre Trendyol tekdarikçileri, kampanyaların da etkisiyle 2020 yılı Kasım ayında toplamda 60 milyon adet ürün satışı gerçekleşti. Kasım ayı boyunca 5 milyon çeşit ürün Trendyol’da indirimli fiyatlarla müşterilere sunuldu. Trendyol tedarikçilerinin satışlarında ise geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 158 büyüme gerçekleşti.

Trendyol, kasım ayında 1,5 milyar ziyaret ile rekor kırarken, aktif kullanıcı sayısı ise 25 milyona ulaştı. Kampanyanın son günü olan cuma akşamında ise anlık olarak 1,85 milyon Trendyol müşterisinin platformda buluşmasıyla bir rekora daha imza atıldı.

Kasım kampanyalarına Anadolu’dan büyük ilgi

Trendyol'un kasım kampanyalarına en yoğun ilgiyi İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya ve Gaziantep gösterdi. Tüm Türkiye’deki Trendyol tedarikçileri arasında en çok sipariş alan iller ise üç büyük ilin ardından Denizli, Aydın ve Kocaeli oldu.